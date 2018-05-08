Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan köprüsü
Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı ve Milletvekili Ord. Prof. Dr.
Yakup Mahmudov, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) verdiği konferansta, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın canlandırdığı, Türkiye-AzerbaycanÖzbekistan köprüsünü anlattı:
"Genç nesli düzgün terbiye etmek lazımdır. Bunun için stratejik düşünceyi kafalara yerleştirmek lazım. Türk'ün büyük tarihi öğretilmelidir.
Kahramanları öğretilmelidir.
Zaferler öğretilmelidir. Atilla öğretilmelidir. Metehan öğretilmelidir. Emir Timur (Timur Han) öğretilmelidir.
Sultan Süleyman öğretilmelidir. Şah İsmail öğretilmelidir. Yavuz Sultan Selim de öğretilmelidir. Ortak bir Türk düşüncesi oluşturmak için ortak tarihimizi Türkiye'de, Özbekistan'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da her yerde aynı şekliyle öğretmek lazımdır. Biz Emir Timur'un (Timur Han) Yıldırım Bayezid ile savaştığını, Uzun Hasan ile Fatih'in savaştığını, Yavuz ile Şah İsmail'in savaştığını bir kenara bırakmalıyız.
Yavuz, çöken, dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltti, ayağa kaldırdı ve büyük bir imparatorluğa taze güç verdi.
Emir Timur (Timur Han) Anadolu'ya neden geldi?
Sultan Beyaz��d ile meselesi yoktu. Emir Timur'un (Timur Han) zamanında dünya hakkındaki fikir şu şekildeydi; Akdeniz Havzası, Karadeniz Havzası, Hindistan Havzası, Hindistan, Çin...
Henüz Avustralya bilinmiyor, Amerika ortalıkta yoktu.
Fransa Kralı doğudan giden tacirlerin kulaklarını kestiriyor, mallarına el koyuyordu.
Fransa'ya meydan okumak için geldi. Maksadı bundan ibaretti. Nuri Paşa filmini yapalım. Bu film hayata geçirilirse, bir kardeşin diğer kan kardeşine yardımı düzgün olur. Bir sandığın içerisinden iki bayrak çıkmalıdır. Ve bu film onu yansıtmalıdır."
Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerine dar eden Türkiye'nin bölgede yaptığı çalışmalar, görenleri hayran bıraktı. İngiltere'de yayın yapan Financial Times, Türkiye'nin Cerablus'ta yaptıkları çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye'nin hizmetlerini hayranlıkla sayfalarına taşıyan İngilizler, Suriyeliler'in Türkiye'ye minnettar olduğunu yazdı.
ERDOĞAN'IN "72 ŞEHİDİMİZ- 72 UÇAK-72 DAKİKA" HİSSİYATI
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Yeni Yüzyıl Manifestosu'nu 72 dakikada (1 saat 12 dakika) aziz milletimize sundu. 72 sadece bir rakam değil. Vicdani, insani, kalbi, ebedi hissiyatı yansıtan bir şifredir. Bu şifre, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 canımızı, Afrin Harekâtı'nda aynı anda 72 uçakla, katil çetelerine, emperyalist kuklalarına karşı başlatılan harekâtımızı anlamlandırıyor.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 72 ŞİFRESİ, büyük Türk milletinin ruhuna tercümandır.
Yeniden dirilişin parolasıdır.
EY KUDÜS HÜZÜNLER ŞEHRİ
Haçlı-Siyonistler 14 Mayıs'ta Amerika'nın Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasıyla yüzyıllardır hazırlandıkları, TEOPOLİTİK işgalin şehvetine düştüler.
Ve... Mazlumların hamisi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın gür sesi yankılanmaya başladı. Büyük İslam şairi Nizar Rabbani'nin EY KUDÜS şiirini okuyarak Büyük Türk Milleti'nin ve İslam dünyasının hislerine bugünden tercüman oluyor.
"Ey yerin göklere en yakın avlusu, Ey Kudüs ey yolların ışığı, ey kentlerin incisi, Acıdır cadde taşları acıdır müezzin sesleri, Ey Kudüs ey kentlerin acılısı... Ey dinlerin gerdanlığı... Kim siler kanları duvar taşlarından... İncil'i kim kurtarır, Kur'anı kim kurtarır, Kim kurtarır İsa'yı... İsa'yı öldürenlerden insanı kim kurtarır. Ey Kudüs ey kentim, Ey Kudüs ey sevgilim."
KEMAL-MERAL-TEMEL'İ BİR ARAYA GETİREN DERİN AVRUPA
CHP (Kemal Kılıçdaroğlu), İP (Meral Akşener) ve SP'yi (Temel Karamollaoğlu) bir araya getirenin kimler olduğu siyasi kulislerin önemli konusu. Bu projeyi Derin Avrupa'nın (Başta Almanya) hazırladığı konuşuluyor.
Kemal-Meral-Temel projesini kurgulayan İngiltere-Almanya eksenine çok dikkat çekiliyor.
Selahattin Demirtaş'ın da özellikle aday yapılmasında etkin roller değerlendiriliyor.
DERİN SÖZ
"Kudüs meselesi sadece bir milletin davası değildir. Filistinliler, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Biz insanlığın, özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail'den iki dünyada da davacı olacağız. Biz Davos'ta 'one minute' derken, tüm zulümler için dedik. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan köprüsü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- “Gel buraya Muharrem” hitabı Türkiye’ye saygısızlıktır 06 Mayıs 2018, Pazar Muharrem İnce'nin adaylığının açıklaması Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktı. İşe de Türkiye'yi yönetme yerine...
- Manevralar ittifakı 05 Mayıs 2018, Cumartesi Erken seçim, 2019'a göre hazırlanan dahili ve harici mahfilleri panikletti. Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaktan korktu....
- ABD-FETÖ-CHP-İP-SP İttifakının hedefi 03 Mayıs 2018, Perşembe KEMAL-MERAL-TEMEL ittifakının arka planını detaylı biçimde analiz edelim. Gül projesi devreden çıkınca, Saadet...
- Büyük lider Erdoğan 01 Mayıs 2018, Salı BÜYÜK KAPTAN FIRTINALI DENİZLERDE BELLİ OLUR. ÇÜRÜKLER DENİZLERE DÖKÜLÜR.Yaşadığımız günler, kimin BÜYÜK LİDER...
- Başkan Erdoğan’ın yeni yüzyıl maratonu 29 Nisan 2018, Pazar Aziz milletimiz 16 Nisan 2017 günü Türkiye'nin yeni yüzyıl yönetim biçimini seçti. 24 Haziran'da da YENİ YÜZYIL...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- “Gel buraya Muharrem” hitabı Türkiye’ye saygısızlıktır
- Manevralar ittifakı
- ABD-FETÖ-CHP-İP-SP İttifakının hedefi
- Büyük lider Erdoğan
- Başkan Erdoğan’ın yeni yüzyıl maratonu
- Büyük lider geleceğe bakar küçük lider kumpaslara bakar
- Erdoğan’ın manifestosu
- Kılıçdaroğlu, TBMM’de kaosa soyundu
- Kılıçdaroğlu, ABD’den sufle bekliyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tuzakları bozdu