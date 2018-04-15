Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Erdoğan doktrini işliyor
ABD'nin kimyasal silah kullanan Katil Esed'i bombalaması karşısında "Ne Amerika ne Rusya" diyen Türkiye, Erdoğan Doktrini'ne göre tavrını net ve açık ortaya koydu: "Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır. Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."
Dünya Suriye'ye yüzünü çevirirken yine Filistin'i kimseler görmedi. İsrail, masumlara ateş açmaya devam etti.
Geçen hafta 40'tan fazla Filistinli şehit düştü. Ama onlar uçaklarla karşı sapanlarıyla dik durdu.
Asla geri adım atmadı.
İBRAHİM KALIN BÜYÜK RESMİ YORUMLADI
Amerika, Suriye'yi bombalamadan 11 saat önce Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesinde adeta bir gün sonrayı gören bir yazıya imza attı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Doktrinini çok iyi açıklayan Kalın'ın "Üçüncü Dünya Savaşı mı?" başlıklı yazısı, BÜYÜK RESİM'İ tam bir isabetle yorumluyordu:
"Suriye'de olanlar, üçüncü dünya savaşının başlangıcı mı?
Öyle değil.
Daha ziyade, Soğuk Savaş'ın bitmemiş işi bunlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olarak söylediği gibi, konvansiyonel silahların kullanımı sonucu çok daha fazla insan öldü ve uluslararası toplum bu dramaya cevap vermeyi başaramadı, Suriye halkını Esad rejiminin barbarlığına bıraktı. Türkiye gibi birkaç istisna dışında, dünyanın çoğu Suriye halkına geri döndü.
ABD İLE RUSYA arasında gerginlikler yüksek, ancak DÜNYA SAVAŞI BAŞLATMAYACAKLAR...
Suriye'deki de dahil olmak üzere mevcut savaşların geleceği, yeni bir güç dengesinin nasıl ve ne zaman kurulduğuna bağlı olacaktır.
Son dört yılda Suriye destanı, dünya güçleri ve bölgesel aktörler tarafından kendi jeopolitik konumları için kullanıldı. Bunun değişmesi muhtemel değildir. Asıl sorun, odağın savaşa son vermemesi, Suriye, Irak ve ötesine nüfuz etmesi için çeşitli şekillerde kullanılmasıdır.
SURİYE BÜYÜK SAVAŞ İÇİN SADECE BİR SAHNE.
Soğuk Savaş'ın bitmemiş işi, özellikle Rusya ve Çin'in, küresel sistemde periyodik kesintilere neden olduğunu hissettikleri güç dengesizliğidir.
7 Nisan'daki kimyasal saldırı ciddiye alınmalı ve rejim savaş suçlarından sorumlu tutulmalıdır. Trump yönetimi güçlü bir mesaj gönderdi ve şimdi bunu yapması muhtemel... (Doğru çıktı)
Rusya, rejim tarafından ayakta duracak ve rejim kuvvetlerine yönelik büyük çaplı saldırılardan kaçınmak için gerginlikleri azaltmaya çalışacak."
İRAN KASAPLARI TRUMP'I ÇEVRELEDİ
Amerika (İngiltere- Fransa-İsrail) bundan sonraki aşamada, İRAN VE LÜBNAN'ı hedefe koymuş görünüyor. GÜNEY SURİYE'DEN SAVAŞ TAMTAMLARI SESİ GELİYOR.
ABD Başkanı Trump'ın savaş kabinesi çalışıyor.
Savunma Bakanı Mattis, Trump'ın güvenlik danışmanı Bolton, Dışişleri Bakanı Pompei, CIA Başkanı Haspel, Beyaz Saray Genel Sekreteri General Kelly, Centcom Komutanı Vottel hepsi de İRAN KASABI... İran diye yatıp kalkıyorlar.
12 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump, İran nükleer anlaşmasından çekilecek.
14 Mayıs'ta ABD Telaviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak.
DERİN SÖZ
"28 Şubat sürecini kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük.
Sendikalar, medya...
O dönem 'Beşli Çete'mi diyorlardı? Bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelli ediyor" (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Erdoğan doktrini işliyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var 14 Nisan 2018, Cumartesi Dünya; Birinci Dünya Savaşı öncesi (1914-1918) ve İkinci Dünya Savaşı öncesi (1939-1945) süreçlerini aynen yaşıyor....
- Yaşasın bağımsız Türkiye 12 Nisan 2018, Perşembe Katil Esad'ın kimyasal bombaları Doğu Guta'da masum insanların üzerine yağmış, insanlık ayaklar altına alınmış,...
- 2019’da ‘Yeniden Diriliş’ taçlanacak 10 Nisan 2018, Salı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Samsun'da yaptığı tarihi konuşmasında geleceğimizin parolasını vermişti: "Afrin'le...
- Osmanlı’yı parçalayanlar aynı sahnede 08 Nisan 2018, Pazar Türkiyemiz'in bugünü üzerinde düşünürken zihnim hep Osmanlı'yı parçalamaya/paylaşmaya karar vermiş, gözü kandan-petrolden...
- Yeni Türkiye’nin küresel değeri yükseldi 07 Nisan 2018, Cumartesi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik-stratejik hamleleriyle yeni Türkiye'nin küresel değeri yükseldi....
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var
- Yaşasın bağımsız Türkiye
- 2019’da ‘Yeniden Diriliş’ taçlanacak
- Osmanlı’yı parçalayanlar aynı sahnede
- Yeni Türkiye’nin küresel değeri yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazıyor
- Enerjide bir devrin değiştiği yer: Akkuyu
- Resmi tarihte (31 Mart- Abdülhamit) yalanları
- Küresel Network’u çok iyi okuyan Erdoğan
- Türk enerjisi