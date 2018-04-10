Yol Durumu
  1. Osmanlı’yı parçalayanlar aynı sahnede
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 10 Nisan 2018, Salı

2019’da ‘Yeniden Diriliş’ taçlanacak

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Samsun'da yaptığı tarihi konuşmasında geleceğimizin parolasını vermişti:
"Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi başladı.
Yeniden diriliş".
Cumhurbaşkanımız'ın HEYECANLANDIRAN sözleriyle oluşan dalgalar Anadolu'ya yayıldı, gönül coğrafyamızın sahillerine vuruyor. O tarihi konuşma çok derinlikliydi:
"Bugün ecdadımızın izinde gidiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi ecdadın savaşçı kimliğinden aldığımız ilhamla ve ustalıkla yürütürken... Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir...
Eninde sonunda hepsi de bizim kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, ne yapabileceğimizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi anlayacak... " Evet. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, tarihin çok önemli bir virajında Türkiye'yi yönetiyor.
Türkler'in tarihinde benzersiz bir eşiğin geçilmekte olduğunu vurguluyor.
Yüzyıllar boyu ezilmiş, horlanmış Müslüman dünyayı harekete geçirmek istiyor.
Kendi liderliği altında, 'Yeniden diriliş'e geçen Yeni Türkiye'nin, önderlik yapma şansına sahip olduğunu hissettirmek istiyor, manen bitirilmeye çalışılan ümmete...
Bu bağlamda 2019 seçimlerinin, yeni Türkiye için ne kadar hayati olduğu apaçık ortada.
2019 yılı, ülkemizin ve milletimizin yeniden doğuşu taçlandırma anını simgeliyor.
İnşallah, aziz Türk milleti 2019'da YENİDEN DİRİLİŞ'i TAÇLANDIRARAK, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.


Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan iki amfibi gemiden biri olan TCG Sancaktar, ADİK Tersanesi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

TAM YOL İLERİ
Milli imkânlarla yapılan gemiler birer birer devreye giriyor.
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i avucumuza alıyoruz.
Hareket alanlarını genişletiyor ve uzak denizlere açılma noktasına gelmiş bulunuyoruz.
Türk uçak gemisi geliyor.
Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Tayyip Erdoğan'a minnettarız.
15 yıl önce yurt dışından tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün milli imkânlarla yapılmasını sağlamasından gurur duyuyoruz.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın (7 Nisan 2018), Tuzla'da nşa edilen dünyanın en büyük amfibi SANCAKTAR'ı teslim alırken, yaptığı konuşmasındaki çok dikkati çekici vurgulamalara dikkat çekmek istiyorum.
Amiral Özbal:
"Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve hızla değişen güvenlik denklemi Deniz Kuvvetlerimiz'in stratejik etkinliğinin daha da arttırılmasını dikta etmektedir. Bu yönde, istediği gücü istediği anda dünyanın herhangi bir bölgesinde bulundurabilecek bir deniz kuvvetlerine sahip olmaya yönelik yerli ve milli süratli amfibi gemiler büyük gelişme içindedir."

​KILIÇDAROĞLU'NUN STRATEJİSTİ BEKİR AĞIRDIR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisti Bekir Ağırdır demiş ki:
"Türkiye'deki seçmenin yüzde 45'inin partisi yok. Buna göre, oy geçişkenliği CHP için bir avantaj." Allah Allah... Hangi ülkeden bahsediyorlar acaba?
Kemal ve Bekir beye 2 atasözümüzü ithaf ediyorum.
1) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Yani, aşırı açlık halisünasyona neden olur. Aman dikkat.
2) Kelimenin tam anlamıyla, ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da yedikleri dayaklardan ders almamışlar.

DERİN SÖZ
'Ey benim Vanlı kardeşim. Ey 81 vilayette yaşayan vatandaşım. Mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı teröristler ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır.' (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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