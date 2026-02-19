Ekrem Kızıltaş

'Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonunun Cehennem azabından kurtuluş' olduğu müjdelenen bir rahmet ayına daha kavuştuk. Öncelikle, cümlenin Ramazan Ayı'nı tebrik ederim.

Her birimiz açısından farklı bir değer ifade etse de, Peygamber Efendimiz'e (sav) ait olduğu düşünülen "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım; Ramazan ise ümmetimin ayıdır" sözü, her Müslümanın bu aydan sağlayabileceği faydalar olduğunu gösterir.

Oruç, teravih namazı, sahur, iftar, fitre, sadaka… Ramazan kavramlarından sadece bazıları ve her birimizin imkan nispetinde yapabileceği şeyler. Hepsini değilse de en azından bazılarını yaparsak, Ramazan sonunda kazançlı çıkacağımız, açık.

Kur'an-ı Kerim'de üç defa ismi geçen (Kehf; 83, 86,89) Zülkarneyn (as), peygamber olup olmadığı bilinmeyen üç kişiden birisidir. (Diğerleri Lokman (as) ve Hızır'dır (as).)

İlgili ayetlerde 'doğuya ve batıya seferler düzenleyip büyük fetihler yapan bir cihangir' ve 'insanlarla Ye'cüc ve Me'cüc arasına set çeken kimse' olarak bildirilen Zülkarneyn ile ilgili, değişik kaynaklarda yer alan bir kıssa, konu açısından aydınlatıcı.

Zülkarneyn, karanlıkta ordusu ile giderken bir vadiye girmeden önce 'geçerken, yerdeki taşlardan alabilecekleri kadar almalarını' söyler. Bir kısım asker, yorgun oldukları için almaz. Bir kısmı emir yerini bulsun diye az bir miktar ve bir kısmı da komutan emrettiğine göre bildiği vardır' düşüncesiyle taşıyabilecekleri kadar alır.

Gün ışıyınca, topladıkları taş parçalarının değerli zümrütler olduğunu görür ve hepsi de 'daha fazla almadıkları' için pişmanlık duyarlar.

Başta farz olan oruç olmak üzere bizi yaratan Rabbimizin emirleri olarak Ramazan'da yapacaklarımız, kıssada bahsedilen yoldaki taşlar gibi. Ramazan'ın gereklerini az ya da çok yerine getirirsek, kazançlı çıkacağımız da aşikar…

'Laik atak' siparişi!..

Kendilerini aydın olarak vasıflandıran 168 ismin, Ramazan Ayı öncesi 'laik atak' geçirmeleri, belki kendi lisanlarınca hoş geldin demek. Ancak, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlığı altında söylediklerine bakınca 'ne içmişler acaba?' diye düşünmek gerek.

İmzacıların çoğu, ABD ve İsrail'in gönüllü destekçileri olduğuna göre, 'Ülkemizin ABD ve İsrail planları doğrultusunda 'Talibanlaştırma' baskısı altına girdiği' ve 'Siyasal İslamcı rejim'in, ABD ve Trump'ın ipine sarılıp Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklediği' gibi saçmalıklar, esas konuya giriş için garnitür.

Esas maksat, 'bu hamleler (…) laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa'yı hiçe sayarak- 'suçlu' gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir' sözü, belli ki. Bu durumda kendilerini aydın zannedenlerin 'kimin siparişi üzerine açıklama yaptıkları' sorusu akla geliyor.

CHP'li bir ismin Kur'an kurslarını hedef alan sözlerı gibi bu açıklama da Silivri'den sipariş edilmişe benzer…