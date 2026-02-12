Ekrem Kızıltaş

Asrın Felaketi de denilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında CHP'li belediyelerin hiç de iyi bir imtihan veremedikleri malum. Bunun herkes ama daha çok da kendileri farkında.

Depremin ilk anından itibaren ülke çapında başlatılan seferberliğin tabii bir parçası olmak yerine, bölgeye sadece görüntü vermek üzere giden CHP'li başkanların deprem turistlerinden tek farkı, gezilerini algı oluşturmak için kullanmalarıydı.

Deprem bölgesindeki ziyaretinde protesto edilen CHP Genel Başkanı'nın, geçen üç yılda belediyelerinin yaptıkları babında Malatya'da sayabildikleri, kelimenin tam manasıyla utanç belgesi.

'Çankaya Belediyesi'nden 50 çöp konteyneri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konteyner ve minibüs desteği, Adıyaman Belediyesi'nden cami temizleme aracı, Buca Belediyesi'nden kilit taşı ve dijital dershane çalışması, Sancaktepe Belediyesi'nden minibüs ve pikap desteği…' Asrın Felaketi sonrası CHP'li belediyelerin bölgeye sağladığı söylenen desteklerden bazıları halen yolda iken bazılarının da henüz planlama aşamasında olduğunu unutmayalım.

Tam da Hikmet Genç'in Akşam'daki köşesinde yazdığı gibi yani: "Teyzesinden tam altın, amcasından "beşibiryerde", halasından elektrik süpürgesi.., geleydi eyiydi!.."

Yerel yönetimlerde iktidar olduğunu söyleyen CHP'nin il ve ilçelerinin gönderdiği rivayet edilen yardımları, Asrın Felaketinden sonra Asrın İnşasını gerçekleştiren Hükümetin yaptıkları ile karşılaştırmak, anlamsız. CHP'nin yaptığı söylenenleri, depremin ilk gününden itibaren bölgede destanlar yazan AK Partili belediyelerinin yaptıkları ile karşılaştırmak da onlar açısından üzücü olur...

Arama kurtarma ile başlayan, çadır ve konteyner kentlerin kurulması ve kalıcı konutların yapımı ile devam eden süreçte, AK Parti'nin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin hepsinin seferberlik anlayışı ile çabaladıkları malum.

Bu açıdan hizmet özürlü oluşu ile bilinen CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in göğsünü gere gere anlattıklarını, sadece Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı 3.319 nüfuslu Akharım Belde Belediyesi'nin yaptıkları ile karşılaştırmak, konuyu kavramak açısından kafi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan'ın anlattıklarından aktaralım: 'Depremin ardından bir itfaiye aracını Gaziantep İslâhiye'ye gönderen (AK Partili) Akharım Belediyesi, bir büyük jeneratör, kırıcı ekipman ve iki adet 60 metrekarelik çadırı da bölgeye ulaştırdı. Toplanan sütler peynir yapılıp depremzedelere gönderilirken, 7 Şubat'ta da bölgeye kepçe ve cenaze aracı sevk edildi. Afet bölgesinde görevlendirilen 13 belediye personeli ile birlikte de 985 adet erzak ve giyecek kolisi yola çıkarıldı…'

İşin özeti: Deprem turisti gibi davranan CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yapıp ettikleri dişe dokunur tek bir şey bile yok.

Özgür Özel, hiç değilse susabilse bari…