Ekrem Kızıltaş

Gazze'de Aksa Tufanı Harekatı ile başlayan süreçte, iki sene sonra tarihte benzeri az görülen saldırıların nispeten yavaşladığı ve kırılgan olduğu bilinen bir ateşkes dönemi yaşanıyor. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz ve neticede barış gelmeyeceği, kesin.

Melanetlerini sürdüren İsrail'in, her saldırısından sonra ateşkese bağlı olduğu açıklamaları yapmaya mecbur kalması, sahip olduğu koruma ve desteklerde problemler yaşandığını gösteriyor.

Başta ABD olmak üzere bütün Batılı ülkelerin yöneticilerinin kendisine hizmete mecbur olduğuna inanan İsrail, bu ülkelerin çoğundan gelen 'yeter artık' mesajı ile karşı karşıya gibi.

Batılı liderleri kontrol etmekte kullanılan tehdit, şantaj ve benzeri mekanizmaları bile işe yaramaz hale getiren bu aşamaya nasıl gelindiğine dair yorumlar, muhtelif. Açık seçik gözüken husus, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının bir tür kırılma meydana getirmiş olduğu.

Koruma altında olması gereken Katar'a yönelik saldırının, göreve başladıktan sonra, başta Katar olmak üzere bölge ülkeleri ile trilyonlarca dolarlık bağlantılar yapan Trump açısından sıkıntılar doğurduğu, açık.

İsrail saldırısı karşısında korunmayan ve ABD'den büyük bedellerle satın aldığı Patriot hava savunma sistemleri de her nedense devreye girmeyen Katar'ın ciddi bir uyanış yaşayıp 'bu nasıl iş?' diye sorduğu, malum.

'Bir daha olmaz' ya da benzeri masalların işe yaramadığı Katar saldırısı sebebiyle, başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD ile yakın ilişkideki diğer bölge ülkelerinin de şok ve uyanış yaşadıkları, söylenebilir.

Birçoğunu zaten bildiğiniz bu hususları hatırlatılma sebebi, çeşitli sebeplerle ABD'ye muhtaç oldukları için İsrail'e seslerini çıkarmaya çekinen ülkelerin de yeri geldiğinde harekete geçebildiklerine dikkat çekmek.

İki milyara yakın nüfusu ve 57 ülkesi ile İslam Aleminin Gazze'deki kardeşlerinin yaşadıkları konusunda çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini ancak, çeşitli sebeplerle bunu yapamadıklarını, biliyoruz.

Gazze'ye yönelik saldırılar başladıktan sonra, sadece halkı Müslüman ülkelerde değil birçok Batılı ülkede de başlayan İsrail mallarına yönelik boykotun işe yaradığı, malum.

Başta ABD, başkalarından aldıkları savunma ürünlerine trilyonlarca dolar ödeyen ve sadece pahalı oyuncaklara sahip olabilen bölge ülkelerinin, belirli ölçüde uyanmaları, güzel bir gelişme.

Rahmetli Erbakan Hoca, Başbakanlığı sırasında D8'i soran bir gazeteciye şunları söylemişti: "D8 hiçbir şey yapmasa, sadece toplam nüfusları 800 milyon olan üye ülkelerin pazar olma haysiyetlerini kullanmalarını sağlasa, mesela bazı ürünlere boykot uygulasa, dünyada çok şey değişir."

Özellikle Gazze konusunda haysiyetinin gereğini yapmakta özürlü olan iki milyarlık İslam Dünyası, Pazar olma haysiyetini bari kullanabilse… Gözüktüğü kadarıyla, az da olsa işe yarıyor…

