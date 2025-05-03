Ekrem Kızıltaş

PARA balyaları ile yapılan kulelerin ortaya çıkması, muhtemelen paylaşım kavgası ile ilgiliydi. Pay alamayan ya da aldıkları miktardan memnun olmayan CHP'lilerce servis edilen çarpıcı görüntüler, yaşanacak furyanın ilklerindendi.



Görüntüleri izah sadedinde, 'İstanbul CHP il binasının alımında resmi bedelden fazla ödenen kısım' hikayesini uydurdular. Böylelikle söz konusu paralarla ilgili takibatı, vergi kaçırma parantezine alıp fazla ceza alabilecekleri türden takibattan kurtulabileceklerini hesaplamışlardı.

Kendilerinin de inanmadığı bu bahanenin alıcısı çıkmadığı için TL, Euro ve Dolar cinsinden yüksek miktardaki paraların nereden geldiği konusu yargının takibinde.



Kent Uzlaşısı kılıfı altında Esenyurt'ta olup bitenler yanında PKK'lılara çeşitli belediyelerde ikram edilen başkan yardımcılıkları ve meclis üyelikleri, terör operasyonları ile ilgili. Heybede bulunduğu rivayet edilen büyük turpların terör konusu ile mi ilgili olduğu, önemli bir soru işareti.

Beykoz ve Beşiktaş belediye başkanları, CHP içindeki paylaşma kavgası sebebiyle yapılan ihbarlardan nasiplerini alanlardan. Yine kendi cenahlarından birilerince gündeme getirilen İmamoğlu'nun diploma meselesi İstanbul Üniversitesi'nin iptal kararı ile noktalanmıştı ki, İBB ile ilgili ciddi bir operasyon başladı.



İBB'nin toplamda 1 trilyonun üzerindeki 6 yıllık bütçesi ile ne yapıldığı sorusuna 17 kent lokantası ve 105 kreş dışında cevap bulamayan İmamoğlu ve ekibine, 4'ü gizli 17'si açık 21 CHP'li tanığın ihbarları ile 19 Mart'ta başlatılan operasyonda ciddi mesafeler alındı.

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri dosyaların sayısı gittikçe kabarırken, çoğu 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak isteyen itirafçılardan oluşan İBB ve İmamoğlu tanıklarının sayısı 100'ü geçmiş durumda.



İBB eski başkanı ve ekibinin birileriyle 6 ayda 46 toplantı yaptığı lüks bir otelin kameralarını bantla kapattırdığının anlaşılması ve içinde ne olduğu merak edilen bavullar, son gelişme.



Para balyalarını 'İstanbul CHP il binasının alımı' ile izah edip kötüsünden kurtulmaya çalışanlar, kameraları bantla kapatmanın rutin bir uygulama olduğu yalanına sarılıp, bavullarda da jammer olduğunu iddia ediyorlar.



Otelde 6 ayda yapılan 46 toplantının sadece 4'ünde kameraların bantlanması, rutin uygulama bahanesini eliyor.

Bantlamanın maksadının, görüşülen kişi ya da kişileri gözlerden gizlemek olduğu, çok açık. Girerken hafif, çıkarken ağır olduğu anlaşılan bavullarda jammer olduğu da saçma bir iddia.



İmamoğlu'nun bitmek bilmeyen taleplerini karşılamaya çabalarken, olup bitenlere de kılıf uydurmaya çabalayan Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun diploması olmadığı için ortaya atılan Parlamenter Sistem formülüne can simidi gibi sarılması, düşündürücü.

Başarıdan çok yolsuzluk hikayeleri ile anılan isimlerle nasıl seçim kazanacakları, meselenin bam teli…