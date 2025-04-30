Ekrem Kızıltaş

Bakmayın bizzat kendisinin ve başta genel başkanları Özgür Özel olmak üzere CHP'lilerin, 'İmamoğlu tutuklandığı için Almanya'nın Eurofighter satışına mani olmaya çalıştığı' ve benzeri iddialarına. Konunun Almanya ile ilgisi zaten yok. Yolsuzluk, rüşvet gibi suçlamalarla tutuklu İmamoğlu da kimsenin umurunda değil.

'Kimsenin umurunda değil' lafının, rastgele söylenmiş bir şey olmadığının altını çizmek, önemli. Görevi gereği Batı medyası ve siyaset alemini titizlikle takip eden bir tanıdığa göre, ne kadar yüksekten konuşsalar da muhtemelen ciddi meblağlar ödenerek temin edilen bazı tepkiler dışında İmamoğlu için Batı'da yaprak bile kımıldamıyor.

New York Times'da son çıkan İmamoğlu yanlısı makaleyi örnek gösteren muhatabım, yazıdaki 'Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'i tehdit eden bir ülke hâline gelebilir. Bu yüzden Hamas'ı kınayan ve İsrail'in umudu olan İmamoğlu'na destek için dünya daha fazla ses çıkarmalı' çağrısını hatırlatarak, meselenin başka olduğunu belirtti.

NY Times'daki yazıdaki 'Hamas'ı kınayan ve İsrail'in umudu olan İmamoğlu'na destek' vurgusunun, milletimiz gibi düşünmeyenlerin hoşuna gittiği söylenebilir. Ancak, çağrışımları düşünüldüğünde böylesi bir hususun öne çıkarılmasının Türkiye'deki alıcılarının son derece az olduğu çok net.

Mevcut duruma bakılırsa, başlangıçta kendisi ile ilgili çeşitli ümitleri olan bazı dış mihraklar yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri suçlardan tutuklanan birisinden artık ümitlerini kesmişe benziyorlar.

Fütursuzlukta sınır tanımayan İmamoğlu'nun, nasıl olsa sahip çıkılır düşüncesiyle yaptıklarının, kendisini kullanmak isteyen dışardakiler açısından büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğu anlaşılırken, içerdeki gelişmeler de pek hoş değil.

Hizmet yerine yolsuzlukla iştigal eden birisini savunduklarının farkında olup olmadıkları tartışılabilecek, algılarla beslenen ve önünde sonunda gerçeklerle yüz yüze gelecek kitlenin İmamoğlu tarafından fena halde kandırıldıklarını anlayacakları zaman pek uzak değil gibi.

Bu arada CHP içinde de İmamoğlu'nu ciddi şekilde rahatsız edebilecek bazı gelişmeler söz konusu.

Silivri Cezaevi'nde avukatları aracılığı ile kurdukları haberleşme ağını deşifre eden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan hakkında İmamoğlu ne düşünür, bilinmez. Ancak, bu kişinin iyi niyetli gibi gözüken açıklamasının ardından ekibinin başka cezaevlerine dağıtılmasından hiç memnun olmamıştır, mesela.

Aynı şekilde Özgür Özel'in, Mersin'deki mitingde 'Ekrem Başkan bizi küçük telefonundan canlı izliyor' diyerek, adeta içeriye telefon soktuğunu ihbar etmesi de düşündürücü. Bazı mecburi CHP'liler, 'bundan kasıt odasındaki küçük televizyondur' dese de yolsuzlukları ile ilgili sürekli yeni şeyler ortaya çıkan İmamoğlu'nun, CHP açısından ağır bir yük haline geldiğini de hiç unutmamak gerek…