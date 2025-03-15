PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İyi ki varlar, ama…

İyi ki varlar, ama…

Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 15 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

'Allah doktora muhtaç etmesin ama doktorsuz da bırakmasın' şeklinde, biraz ironik olsa da hoş bir söz vardır.
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın: 'Doktorlara gitmeliyiz, çünkü yaşamaları lazım. İlaçları da almalıyız, çünkü eczacılar da yaşamalı. İlaçları çöpe atmalıyız, çünkü biz de yaşamalıyız' sözleri, ironinin zirvesi.

Dün, 14 Mart Tıp Bayramı idi. II. Mahmud döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle 14 Mart 1827'de Kurulan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire, bizde modern tıbbın başlangıcı olarak kabul edilir ve her 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanır.
Tıp Bayramı'nın ilk kutlamasının 1919'da işgal altındaki İstanbul'da yapılması ve işgali protesto edip tutuklanan tıp öğrencilerinin, 'okulumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyorduk' şeklinde savunma yapmaları, hoş bir ayrıntı.

Evdekilerin aralarındaki konuşmasından aile hekimlerinin Tıp Bayramı günü grev yapacaklarını öğrenince, şaşırdım. Sık sık greve gitmeleri ne ise, ama tıbbiyelilerin Tıbbiyeliler Günü olarak bilinen bir günde grev yapmaları, en azından tuhaftı.
TTB'nin, 'Mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, 'Başka Bir Sağlık Sistemi'nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV'deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek üzere G(ö)REV'e davet ediyoruz' açıklaması da bir şey ifade etmekten uzaktı.
Bereket ki hekimlerimizin hepsi, gelenlere 'başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu' anlatmak yerine muayene etmeyi düşünemeyecek kadar mesleklerine yabancılaşanlar gibi değil.

Tıp Bayramı'nı grevle geçirenler ve böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmeyenler arasında ciddi bir fark olmalı. Bunu ifadede 'hekim/doktor' kavramları iş görür mü bilinmez, ama bir problem olduğu aşikar.
Konuyu anlamak için kadim dostum Enver Beşinci'nin TK Kitap'tan çıkan 'İcazetli Hekim Diplomalı Doktor' isimli kitabına müracaat etmem gerekti.

Gazetecilik ve iş adamlığından sonra icazetname, şahadetname, diploma koleksiyonuna ve bunlarla alakalı incelemelere merak salan Enver Beşinci'nin, 'Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya'dan sonra çıkan 'İcazetli Hekim Diplomalı Doktor' kitabı da, doyurucu bir çalışma.
Osmanlı'da tıp eğitimi, çağdaş tıp eğitimi, tıpta eğitimim Türkçeleştirilmesi gibi başlıklarla konunun incelendiği kitaptan, ülkemizin sağlık sahasında son senelerde gösterdiği başarıları anlamak istemeyenlerin öğreneceği çok şey var.

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923'te ülkedeki bütün hekim sayısının 800 olduğu, 1933-34'te 884 talebesi olan İstanbul Tıp'ta 1944-45'te 3,252 öğrenciye ulaşıldığı; 1945'te Ankara, 54'te Ege, 70'te Bursa ve 1974'te de Edirne Tıp'ın açıldığı ülkemizde şu anda 126 Tıp Fakültesinin olduğu, kitaptaki dikkat çekici bilgilerden…

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Son çırpınışlar… 12 Mart 2025, Çarşamba Ayrıntılarda kaybolmak… 09 Mart 2025, Pazar Yok öyle, burası Türkiye!.. 08 Mart 2025, Cumartesi Geçti Bor’un pazarı... 05 Mart 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi
Atama kararları Resmi Gazete'de!
Muğla’da sendikacılardan CHP’li Başkan Aras’a baretli protesto! Sloganlar salonu inletti arbede çıktı
Sloganlar salonu inletti arbede çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Şam ziyareti ve Suriye açıklaması: Ne ilk ne de son provokasyon olacak
Fidan'dan mezhep fitnesine sert tepki!
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
37 bin yeni personel alınacak!
AFAD detayları duyurdu: Akdeniz’de deprem!
Akdeniz'de deprem!