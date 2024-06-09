Ekrem Kızıltaş

Epeydir cumartesi sabah sohbetlerini içeride yapan ekip, havalar birden ısındığı için bahçede oturmanın mutluluğu içindeydi. Çayları dağıtan İhsan:

- Afiyet olsun arkadaşlar. Melih Bey gelmek üzere. Geçtiğimiz yıl sohbetimize katılan emekli öğretmen Halil Bey de biraz sonra aramızda olacak… Selim:

- Desene, dışarıdaki ilk sohbetimiz oldukça güzel olacak inşallah… Mehmet:

- Halil Bey'i hatırladım. Eğitim öğretim konusunda hakikaten bilgili bir isim. Gelecek olması, iyi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusundaki fikirlerini alırız… Selam vererek yanlarına gelen Melih Bey:

- Son haftalarda dışarıdaki sabah sohbetlerini neden özlediğinizi, şimdi anladım. Bahçe hakikaten çok güzel… Mustafa:

- Melih Bey, hoş geldiniz. Silivri'nin yeni seçilen CHP'li belediye başkanının Selimpaşa'daki kadınlar plajını kapatması hakkında bilginiz var mı?.. Melih Bey:

- Bu konuda söylenebilecek olan çok şey var, ama Silivri'deki kadınlar plajı meselesi, CHP zihniyetinin asla değişmeyeceğini ortaya koyan tipik bir olay. Milletimizin inançlarına duydukları husumetin en bariz göstergesi olan başörtüsü meselesinde geldikleri nihai aşama, 'başörtülüler, bir gün başörtünün gereksiz olduğunu anlayıp, çıkarır atarlar' olan bir zihniyetin, rahatsız edici bakışlardan uzak bir şekilde denize girmek isteyen hanımlara hizmet veren plajı hazmetmesi beklenemezdi zaten… İhsan:

- Bizim burada bulunan kadınlara has plajlar, bölgenin adeta çekim merkezi gibidir. Tesettürlü ya da değil, çevre il ve ilçelerden binlerce kadın rahatça denize girebilmek için buraya gelir. Silivri Selimpaşa'daki hanımlar plajı da bizim buradakiler gibi Silivri çevresindeki bütün hanımlara hitap eden bir plajdı. Rahatsız edici bakışlardan korunarak, çocukları ile rahatça denize girmek ve güneşlenmek isteyen hanımlara hizmet eden plajı kapatan CHP'li başkanın, 'kadınları özgürleştirmekten' bahsetmesi de ibretlik… Melih Bey:

- Kendilerini milletin üzerinde kabul edip herkese hayat tarzı dayatabileceklerini zanneden bildik CHP zihniyetinin tezahürlerinden birisi. Hizmetlerini herkesin takdir ettiği önceki başkan yerine böyle birini iş başına getiren Silivrililer ve tabii ki insanımız ders alır inşallah. CHP zihniyetinin milletimizin değerleri ile barışma şansı yoktur çünkü… Selim:

- Söylediklerin aklıma 'Kırk yıllık Yani, olur mu hiç Kâni?' sözünü getirdi nedense. Helalleşme ve benzeri işlere kalkışıyorlar ama ne kadar gayret etseler de bir yerlerde pot kırıyorlar hep. Bu arada hafta içinde Hakkari Belediye Başkanı ile ilgili gelişmeler de çok tartışıldı. O konuda neler söylersiniz?.

Bile bile lades!..

- Terörle arasına mesafe koyamayan DEM partililer, Kandil'den aldıkları emirle, kısa bir süre sonra mahkumiyet alacakları neredeyse kesin isimleri aday gösteriyor ve beklenen olduğunda da gürültü çıkarıyorlar. Hakkari bir ilkti. Bilinen kadarıyla benzer durumda olan 20'den fazla DEM'li belediye başkanı var… Remzi:

- Bile bile lades yani!.. Peki bu isimlerin aday olmasını YSK önleyemez mi?..

- YSK, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmayanların adaylığına mani olamaz. Davaları olanların aday olmasına mani olmak gibi bir fikir akla gelebilir. Ama bunun yol açacağı karışıklıkların bedeli de herkes için çok ağır olabilir... Mehmet:

- Bu durumda, partilerin bu durumdaki kişileri aday göstermemesi gerektiği söylenebilir. Ama PKK emriyle hareket eden DEM'in derdi de zaten kafaları karıştırmak olduğu için başları kanunla derde girenleri özellikle aday gösteriyor, anlaşılan… Melih Bey:

- Aynen öyle. Bu durumda devlet de gerekeni yapmak zorunda olduğu için bundan sonra da kayyım atamalarının olması kaçınılmaz… Selim:

- Kayyım atamalarına karşı olduklarını söyleyen CHP'iler, DEM'e düzgün adaylar gösterin demeyi neden düşünmüyor peki?..

- Böyle bir sözü DEM'in kaale almayacağını biliyorlar çünkü. CHP- DEM'in desteğini almak için kayyım karşıtı geçiniyor, ama konu ile ilgili çözüm üretmiyor. Hizmeti önceleyecek ve kanunla başları derde girmemiş isimler aday gösterilse, mesele kalmayacak… Mustafa:

- İşlerin düzelmesini sağlamak gibi bir niyetleri yok yani. Terörle bağlantılı olup, başkan olduklarında da örgütün istediklerini yapmak zorunda olanlarla bu işin yürümeyeceğini herkes bilir oysa… Sohbet sürerken, emekli öğretmen Halil Bey, selam vererek yanlarına geldi… Hal hatır sorma faslı bitince, İhsan:

Geleceğe hazırlanmak!..

- Halil Hocam, uzunca bir süre sonra sizi aramızda görmek güzel. Hazır gelmişken, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tanıtımı yapılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkındaki görüşlerinizi aktarırsanız, seviniriz… Halil Bey:

- Memnuniyetle. Öncelikle, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in de aralarında olduğu bir ekip tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bir modelden bahsettiğimizin altını çizelim.

Daha çok ezbere ve ezberciliğe dayanan ve hayata değil girilecek sınavlara hazırlamayı önceleyen bir sistemimiz vardı, malum. Sanata, spora, kültüre, edebiyata önem vermeyen; düşünmeyi, soru sormayı, sorgulamayı teşvik etmeyen, daha çok insan formatlamaya odaklı bir eğitim sistemiydi bu… Selim:

- Baskıları ve yasakçılık anlayışının da unutmamak gerek. Meslek liselerinin ve imam hatip okullarının katsayı engeliyle önünün kesilmesi yanında başörtüsünün liselerde, üniversitede, hatta kamuda bile yasaklandığını da gördük, maalesef… Halil Bey, devam etti:

- Şimdi, öğrencileri okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir eğitim öğretim sistemini yerleştirmeye çalışılıyor. Milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanan model, günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşıyor. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yeni müfredat, öğrencilerimizin milli, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, dikkat ve farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi, yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmesini hedefliyor… Halil Bey, çayını yudumladıktan sonra devan etti:

- Maarif Modeli ve önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak yeni müfredatla alakalı söyleneceklerin teknik olması kaçınılmaz. Ders içerikleriyle ilişkili hale getirilen öğrenme becerilerinin öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini kolaylaştırması sağlanırken, güncel hayatla bağlantısı kuvvetlendirilen müfredatla öğrenmenin kalıcı olması sağlanacak, mesela. Gözlem, deney ve uygulama ağırlıklı yapılandırılan ders içerikleri de öğrencilerin üst düzey düşünme kabiliyetlerini geliştirmiş olacak. Ders içeriklerinde teknoloji uygulamalarına da ciddi manada yer verilecek… Mehmet:

- Söylediğiniz gibi teknik yanları ağır basan bir konu. Ama anlaşıldığı kadarıyla iyi çalışılarak hazırlanmış detaylı bir proje bu ve sanırım milli eğitimin başarısını da artıracak..

- İnşallah. Tanıtım toplantısında, 'öğrencilerimizin bilim ve teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda tasarlayıcısı, geliştiricisi, üreticisi olması hedeflenmiştir' diyen Cumhurbaşkanımız, nihai gayenin, 'evlatlarımızı ruh, kalp ve beden bütünlüğünde ahlaklı, cesaretli, iradeli, üretken, merhametli, vatansever, sorgulayıcı, yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirmek' olduğunu belirtti. Dikkatimi en çok çeken de, 'çocuklarımızı ve gençlerimizi, demokrasiye, cumhuriyete, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlere sahip çıkan, hakka ve hukuka riayet eden bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz' diyen Cumhurbaşkanımızın, 'bu hedeflerin gerçekleşmesinde en büyük görevin öğretmenlerimize ve elbette kıymetli ailelerimize düştüğünü' vurgulaması oldu… Mehmet:

- İşin en önemli tarafı da bu. Her şeyi Milli Eğitim Bakanlığından, okullardan ve öğretmenlerden beklemek yerine, çocuklarımızın eğitim öğretimi konusunda her birimizin elimizi taşın altına koyması gerektiği çok açık. Hakikaten iyi hazırlanmış olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çok başarılı olur inşallah…

- İnşallah…