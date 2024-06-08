Ekrem Kızıltaş

Terörle alakalı çeşitli suçlardan 2014'ten beri yargılanan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 'silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, tedbiren görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyım atandı.

'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarını işlediği söylenen M. Sıddık Akış ile ilgili 2014'ta başlayan yargılamanın neden bu kadar uzun sürdüğü -makul sebepleri olsa da-, soru işareti.

Doğrudan terörle alakalı suçlardan yargılanan birisinin adaylığına YSK'nin onay vermesi, mevzuatla ilgili. YSK'nın, hakkında kesinleşmiş hüküm olmayan birinin adaylığını engelleme imkanı yok. Benzer durumda olanlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünen çok sayıda insan var. Ancak böyle bir düzenlemenin pek de hoş sonuçlar doğurmayacağı söylenebilir.

Terörle bağlantılarını inkar etmeye bile gerek duymayan DEM Parti yöneticileri, M. Sıddık Akış'ın başına gelecekleri tabii ki biliyorlardı. Dolayısıyla, terörle alakalı suçlardan yargılanan ve akşama-sabaha hakkında karar verileceği bilinen birisinin neden aday yapıldığı, esas problem.

Hakikaten Hakkari'ye hizmet gibi bir amaçları olsaydı, seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu bildikleri bu şehrimize mevzuatla ilgili bir problemi olmayan birisini aday olarak gösterebilirlerdi. Bunun yerine hakkındaki kararın kısa süre içinde verileceğini ve görevden alınarak yerine kayyım atanacağını bildikleri birisini aday yapmaları, dertlerinin üzüm yemek olmadığının göstergesi.

Bölgeyi ve bu partinin yapısını iyi bilenlerin, Hakkari'yi takiben önümüzdeki günlerde, yerlerine kayyım atanmak durumunda kalınacak başkalarının da olduğunu söylemeleri, boşuna değil. Hizmet diye bir amacı olmayan DEM'in, yargı ile başları dertte olan adaylar göstermek suretiyle adeta kayyım uygulamasına davetiye çıkarması, konunun bir tarafı.

Kandil onayıyla DEM tarafından aday gösterilen ve seçilen başkanların, PKK'dan gelen talepleri karşılamadıklarında başlarına hiç de iyi şeyler gelmeyeceği de, herkesin malumu. Bu durumda, görevden alınıp yerlerine kayyım atanması, onlar açısından belki de en iyi çözüm. Yargılama sonrası devletin tatbik edeceği müeyyidelerin, örgütün müeyyidelerine göre çok hafif olduğunu söylemek bile gereksiz.

Hakkari Belediye Başkanı M. Sıddık Akış'ın mahkemesinin bitmesine bir gün kala bir başka suçla ilgili olarak Van'da gözaltına alınmasını eleştirenlerin, söylediklerinin, 'kaçmasına neden müsaade etmediniz?' manasına geldiği çok iyi bildiklerini de hatırlatalım.

Hakkari Belediye Başkanı ile ilgili gelişmenin detayları, kestirme çözümlerin pek işe yaramadığının göstergesi. Malum, birileri ısrarla aksini iddia ediyor olsa da, Türkiye bir hukuk devleti. Yani sabırlı olmamız gerek…