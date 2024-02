Ekrem Kızıltaş

İhsanı, çayını verdiği Melih Bey'in yorgun gözüktüğünü fark ederek, sordu:

- Hayırdır, yorgun gözüküyorsun?..

- Yorgunum çünkü. Son birkaç gündür yine deprem bölgesinde idim. Gaziantep'den akşam geç saatlerde döndüm. Çocuklara buraya geleceğimize söz verdiğim için de sabah namazdan sonra yola çıktım… Selim:

- İhsan ağabeyin çayı yorgunluğa da iyi gelir. Çay içtikçe yorgunluğun azalacağına göre sen de bize gezip gördüklerini anlatırsın. Depremin üzerinden geçen bir yılla ilgili daha önce de konuştuk. Ama genel bir değerlendirme yapabilirsin mesela… - Depremin bir yılını geride bırakırken yapılan değerlendirmelerin en güzel tarafı, bu süre içinde yaşananların tamamı devletimizin ve millet olarak bizim gücümüzü gösteren gelişmeler. Geriye doğru bakıldığında, arama kurtarmadan başlayıp, süreç içinde ihtiyaçların temini konusunda gereken her türlü adımın başarıyla atıldığı anlaşılıyor… Mehmet:

- Böyle düşünmeyenler de var ama?..

- Doğru, böyle düşünmeyenler de var. Ancak bunların deprem bölgesi ile alakalı bilgileri sıfır düzeyinde. Oturdukları yerden yapılan her şeyi nasıl karalayabileceklerini düşünüp ona göre algı üretmekten başka yaptıkları bir şey yok. Son derece soğuk bir havada, yoğun kar ve tipi altında sürdürülen arama kurtarma mücadelelerinden başlayıp, her türlü ihtiyaçların temini için ilk günden beri sürdürülen çabaları karalamak için uğraştılar hep. Sadece yapılanların en yıkın şahidi olan böğe insanlarının siyasi tercihleri bile durumu anlamak için yeterli. Melih Bey, çayını yudumlayıp devam etti:





- Bölgeden gitmemi gerekenleri sevk yanında, kalanların barınması için öncelikle kurulan çadır kentler ve hemen ardından başlanan konteynerden oluşan geçici barınma merkezleri kurulması, az şey değildir. Depremin üzerinden bir ay geçmeden ve daha artçılar sürerken ilk kazmaları vurulan kalıcı konutların teslimi başladı. Şu ana kadar kalıcı konut, iş yeri ve köy evi olarak toplamda 50 binden fazlası teslim edildi. Mart sonuna kadar 75 bini bulacak bu rakam, yıl sonunda da 200 bine ulaşacak. Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki yılın sonunda 390 bin konutun tamamının teslim edilmiş olacağını müjdeledi… Mustafa:

- Bu, hakikaten müthiş bir başarı. Tuhaf olan ise zihniyetlerine mensup belediyeler kentsel dönüşüm ve sosyal konutla ilgili nal toplayanların sürekli olarak kalıcı konutlarla ilgili yalanlar söylemeleri… - Başta depreme hazırlık konusunda hemen bazı adımların atılması gerektiği bilinen İstanbul olmak üzere, sürekli devleti eleştirenlerin yönettiği belediyelerde kentsel dönüşüm konusunda yapılan hiçbir şey yok. Seçilmeden önce 5 yılda 100 bin kentsel dönüşüm ve 15 bin de sosyal konut sözü veren İBB Başkanı, şimdi böyle bir söz vermediğini söylüyor. 5 yılda, kentsel dönüşüm ve sosyal konut olarak yapabildiği toplam sayı 3 bin 500 çünkü. Bunların bazıları da daha önceki dönemde projelendirilmişti zaten… Remzi:

- İzmir'de de deprem olmuş ve oranın başkanı kentsel dönüşüm konusunda parmaklarını bile kımıldatmamıştı. İhsan, gülerek:

- En dikkat çekici olan de galiba Eskişehir. Çok başarılı olduğunu söyledikleri başkanları, 99 Depreminden sonra kentsel dönüşümle ilgili 25 yıl boyunca yapa yapa toplam 45 konut yapmış… Selim:

- Bari 50 konut yapsaydı, hiç değilse senede iki konut yaptı derdik diye işi sarakaya alanlar var… Melih Bey:

- Haklılar. İstanbul'u, İzmir'i, Eskişehir'i ve diğerleri. CHP'li belediyelerin tamamının hizmet kusurlu olduğunu bilmeyen yok zaten. İşin tuhaf tarafı, CHP seçmeni de bunu biliyor ama ısrarla hizmetle alakaları olmayan insanları seçiyorlar… Selim:







Gaziantep'te güzel şeyler oluyor…

- Dün Gaziantep'te olduğunu söyledin. Orada neler gördün.

- Gaziantep'e dönüş uçağım oradan olduğu için uğramıştım. Ama iyi oldu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 2024-2029 dönemine ait projeleri ile ilgili sunumu izleme fırsatım oldu… İhsan:

- Fatma Hanım, iki dönemdir başkanlık yapıyordu, bildiğim kadarıyla. Gidip gelenler, Gaziantep'i adeta uçurduğunu söylüyorlar. Geleceğe yönelik dikkat çeken vaatleri neler?..

- Fatma Şahin, iki dönem boyunca yaptıklarını özetleyip, önümüzdeki dönemde yapacaklarını açıkladı. Yeni dönemde altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri; sosyal ve kültürel belediyecilik, spora yönelik tesisler ve tarımla ilgili yapacaklarının başlıklarını dinlemek bile heyecan vericiydi. Çünkü yapacağını söylediği birçok proje nerdeyse başlamış zaten. Geçen dönemlerinin eseri olan 25 kilometrelik Gaziray'ı, sanayi bölgeleri yanında havaalanına da ulaştırmayı planlıyor. Yakında Gar – Düztepe – Hastane arasında çalışacak sürücüsüz metronun temeli atılıyor… Selim:

- Gaziantep'te de mi trafik problemi var?..

- Tabii ki, her büyük şehir gibi orada da trafik yoğunluğu var. Fatma Şahin, 20 tanesi elektrikle ve biri de deneme amaçlı olarak hidrojenle çalışan 100 civarında yeni otobüsle toplu ulaşımı geliştirme yanında, trafiği rahatlatmak için şehrin çeşitli bölgelerine tüneller, geniş yollar ve yine Gaziantep'in

etrafını çepeçevre dolaşan 126 kilometrelik bir çevre yolu planlamış… Melih Bey, sözün burasında durakladı ve gülümseyerek:

- Gaziantep su açısından kurak bir bölge, biliyorsunuz. Fatma Şahin, 135 kilometreden 2 buçuk metre çapında büyük borularla, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu şehre getirmiş. İstanbul ve İzmir'de su bağlanan çeşmeler haber olurken, 135 kilometreden, getirilen suyun haber olmayışı garibine gitmiş tabii. Şimdi bir içme suyu barajı yapıyor ve böylelikle Gaziantep'i, suyun en ucuz olduğu yerlerden birisi yapmayı hedefliyor. Projelerinden birisi de Nurdağı'nda 10 dönümlük bir alanda mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin eğitim amaçlı ziyareti için Deprem Anma ve Eğitim Merkezi. Var olanlara ilaveten yeni BÜSEM'ler yani Büyükşehir Sanayi ve Endüstri merkezleri, yeni yaşlı bakım ve rehabilitasyon evi, sebze hali, yeşil koridor, yeni müzeler ve Valilik binasının kütüphaneye dönüştürülmesi gibi birçok projeyi de paylaştı, Şahin... İhsan:

- Cenab-ı Hakk kolaylıklar versin. İyi ki AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği var. Yoksa memleket bir şeyler yapmak yerine yapıyormuş gibi yapanların elinde perişan olurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'den ne haberler var?..

- İstanbul'da Murat Kurum, kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut Başkan, bir yandan yeni algılar oluşturma peşinde iken bir yandan da CHP'nin içini karıştırıyor galiba. Olup bitenler ayyuka çıkmış durumda. Hizmeti ağızlarına bile almayanların aday belirlemeyi, ahbap çavuş ilişkileri yanında ranta göre belirlediklerini bizzat kendi adamları haykırıyor artık. Ankara'da ağır ağabey takılan Mansur Yavaş'ın işi iyice zora girmiş durumda. İttifak meselesi zaten yok ve bu arada bir şeyler yapmamakla övünerek seçim kazanılamayacağını yakında öğrenecek gibi. Hele de rakibi yaptıkları yapacaklarının teminatı olan Turgut Altınok olunca. Ankaralı arkadaşlarım, Altınok'un şansının gittikçe yükseldiğini söylüyorlar… Selim:

- İzmir?..

- Ah evet İzmir. Bu şehrin ismi anılınca hep aklıma 'kanalizasyon karışmış su içer yine de CHP'ye o veririm diyenler geliyor nedense. Ancak, Hamza Dağ'ın iyi bir karşılık bulduğu ve İzmirlilerin yavaş yavaş 'sürekli hizmet kusurlu insanları seçmek zorunda mıyız, bu defa da hizmet edecek insana oy verelim' kıvamına geldiğine dair yorumlar artıyor… Selim:

- Bu sözler, CHP seçmeni İzmir'de bu defa partisine bir ders verecek manasına geliyor, sanki?..

- Öyle de denebilir. Duamız, hizmetin algılara galip gelmesi ile bütün Türkiye'de halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen kadroların işbaşına gelmeleri ve önümüzdeki dönemde ülkemizi şahlandırmaları… Ve öyle de olacak inşallah!..

- İnşallah…