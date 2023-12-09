Ekrem Kızıltaş

Sıradan bir Amerikalı, şöyle diyor: "Gazze olaylarından önce İsrail Filistin çatışması hakkındaki fikrim, İsrail'in iyi taraf olduğu, Arap teröristler tarafından kuşatma altına alındığı Gazze ve Batı Şeria'daki insanların çoğunlukla Müslüman teröristler olduğu, tüm Yahudileri öldürmek istedikleriydi...

54 yıllık hayatım boyunca ABD'de bana verilen bilgiler bunlardı. Bu konuda kendimi eğittim. Şimdi Nekbe'yi, Tantura Katliamını, İbrailli PR şirketi Hasbara'yı ve ABD'nin İsrail'in askeri bütçesinin yüzde 16'sını finanse ettiğini artık biliyorum. İsrail'e bombaları için milyarlarca dolar para veriyoruz. Bu çatışmayı değiştirecek tek şey benim gibi batılı insanların tepkisi ve İsrail'e '…… git!' demesi…"

İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığı şeklindeki alçakça yalan söylenmeye devam edilirken, Gazze'den seyredebilmesi mümkün olmadığı gibi anlatması da çok zor görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bebek, çocuk, genç, ihtiyar onlarca yaralının bulunduğu bir hastane koridorunda koşuşturan insanlar, mesela. Elektrik yok, su yok, ilaç yok ve bombalamalarda yaralanıp ameliyat edilecek insanlar için anestezi imkanı da yok. O keşmekeşin içinde, kıyafetlerinden hekim oldukları anlaşılan birkaç kişinin çırpınışları dikkat çekiyor.

Gazze'den gelebilen görüntüler, kendilerini insan olarak takdim eden hayvandan aşağı yaratıkların dur durak bilmeden yaptıkları saldırılarla, savaştıkları söyledikleri Hamas ya da İzzettin el-Kassam Tugaylarının mensuplarını değil çocuk, kadın, genç, ihtiyar demeden Gazzelileri vurduklarının delili.

On binlerce binayı yıkıp, 17 binden fazla insanı katlettikten sonra bile 7 Ekim'de gerçekleşen Aksa Tufanı Harekatı dolayısıyla 'kendini savunma hakkını kullandığını' söylüyor, katiller sürüsü. Onlara, 7 Ekim'de, 10 Ekim'de, 20 Ekim'de, 30 Ekim'de, 15 Kasım'da, hatta 30 Kasım'da bile savunma hakkını mı kullandıklarını sorup, 'yeter artık' demesi gerekenler de susmakla kalmayıp, 'daha, daha!' şeklinde tezahürat yapıyorlar adeta…

Yaşananlar sebebiyle, birçok Batı ülkesinin kukla liderleri gibi ABD'yi yönetenlerin de ne kadar yalancı olduğunu anladıklarını vurgulayan kovboy şapkalı bir Amerikalı şöyle haykırıyor: "Gazzeliler, sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü Amerikalıları özgürleştiriyorsunuz!.."

Kesin olan tek şey, yapılan bu alçaklıkların asla ama asla unutulmayacağı… Unutmayacak olanlar, sadece çaresizlik girdabında kahrolan Müslümanlar da değil!.. Medyası ve siyaseti ile kirli bir sermayeye uşaklık yapanların kandırdıklarını zannettikleri insanlık da bütün bu yaşananları unutmayacak. Hastalıklı bir zihniyetin uşaklarının sessizlikleri ve verdikleri desteklerden aldıkları cesaretle işledikleri bu zulümler, yapanların yanına kar kalmayacak!..

Müslümanlar unutmadığı gibi insanlık da unutmayacak!.. Yani unutturamayacaklar!..