PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ekrem Kızıltaş İş bilenin kılıç kuşananın...
Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

16 Kasım 2023, Perşembe

İş bilenin kılıç kuşananın...

R yıl yaşadığınız şehirde 40 yıl sonra değişiklikler görmeniz normal. Ancak, Erzurum'da fazlası var.
Tıpkı diğer eserler gibi, 'Korunan Tarih' anlayışıyla önü açılan Erzurum Kalesi'nin orada olduğunun çok kimse yeni farkına vardı, çünkü. Turkuvaz Medya mensupları olarak Erzurum ziyaretimizin şaşırtıcılığı, ortak bir fikirdi. Vaktiyle, Türkiye'nin kayak merkezi olmalı denilen Erzurum'un, sadece ülkemizin değil Avrupa'nın başa güreşen kış sporları merkezlerinden birisi olması, bunlardan.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibi, Palandöken'de muhteşem işler yapmışlar ve devam ediyorlar.
Canlı Hayvan Borsası, şehirdeki en anlamlı hizmetlerden.
İlçelerde canlı hayvan pazarları kuran Sekmen'in, kırsalda yayılan hayvanlar için yaptırdığı gölgelikler, ecdat yadigarı bir hassasiyet. 'Değişen, Gelişen, Büyüyen Erzurum' sloganıyla çalışan Mehmet Sekmen ve ekibinin, rutin belediye hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif alanlardaki çalışmaları, 'iş bilenin, kılıç kuşananın' sözünü doğruluyor. Başta merkez olmak üzere Erzurum'un ilçeleri de muhteşem hizmetlere kavuşmuş. Fuar merkezi, güneş enerjisi ve metan gazı tesisleri, miting alanı, kültüryolu projeleri, termal tesisler, mobil ve modüler mezbahalar, et ürünleri entegre tesisi, tarım kampüsü, Millet Bahçeleri, ilçe kültür merkezleri, hayır çarşısı, spor tesisleri, itfaiye binaları bunlardan bazıları. Son 8 yılda 20 bölgede belediye, TOKİ ve özel şirketlerce yapılan 60 bin konut, kentsel dönüşüm açısından örnek bir uygulama. İstanbul Samandıra (1992-94) ve Kartal'da (1994- 2002) Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Sekmen, 2002 ve 2007'de AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. 2014 ve 2019 seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Sekmen, 'halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu' iyi bilenlerden...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Akıntıya kürek çekmek!.. 15 Kasım 2023, Çarşamba Çözümsüzlük çözüm değil!.. 12 Kasım 2023, Pazar Sorular, sorular, sorular… 11 Kasım 2023, Cumartesi Ordu’nun dereleri... 09 Kasım 2023, Perşembe
ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Resmi İlandır
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
1800 prim ile 5-6-7 yıl şartı onaylandı! EYT’siz, yaş şartsız 45’den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! 2000 sonrası SGK’lılar...
1800 prim yeterli, 5 yıl ile SGK onayı geldi!
BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Resmi İlandır
İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SON DAKİKA