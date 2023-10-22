Ekrem Kızıltaş

Sabah buluşmasına geç gelen Mehmet, arkadaşlarını televizyon seyrederken buldu. Selam verip oturduktan sonra:

- Ne günler!.. İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor. Savaş suçu olduğu için, normalde aklından bile geçiremeyecek olmasına rağmen hastaneleri, okulları, camileri hatta kiliseleri bile bombalıyor. Televizyonda gelişmeleri izlemek, hep bu işin sonunun ne olacağını düşünmek ve elimizden geldiği kadar dua etmek dışında yapabileceğimiz bir şey de yok!.. Mehmet'e çayını veren İhsan:

- Doğru. Asıl şaşırtıcı olan da akıl mantık dışı davranışlarını karşısında İsrail'i itidale davet etmesi beklenenlerin, yangına körükle gitmeleri. Herhangi bir fonksiyonu kalmamış BM anlamsız açıklamalar yaparken, İsrail'i belki biraz yavaşlatabilecek ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve hatta İtalya gibi ülkeler, yaptıklarını onaylamaları ne ise ama adeta teşvik eden açıklamalar yapıyorlar… Selim:

- İşin tuhafı demokrasi, insan hakları ve benzeri sloganları da başkalarına kaptırmama gayretleri. Yaşananları izleyenler, çoluk çocuk demeyip Gazze'ye ölüm yağdıranların ve onlara destek olanların hayvandan bile aşağı olduğunda hemfikir oysa… bu arada kapıya bakan İhsan, haberi verdi:

- Evet, Melih Bey de geldi nihayet… Selam verip masaya yerleşen Melih Bey de diğerleri gibi üzgündü. İhsan'ın getirdiği çayı yudumlarken:

- İki haftadır, tarihte benzeri az görülen bir zulme şahitlik ediyoruz. Sadece biz değil bütün dünya aynı durumda. Tuhaf olan ise olanları durdurmak için kimsenin parmağını bile kımıldatamayışı. 7 Ekim'de maruz kaldığı Aksa Tufanı Harekatı'na adeta kuduz bir hayvan gibi cevap veren İsrail, 15 gündür bomba yağdırdığı Gazze'yi hedef gözetmeden vurmaya devam ediyor… Selim:

- Aklımın almadığı da bu. Gelirken haberlere baktığımda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilen masum Gazzelilerin sayısı 4 bini geçmişti. Buna hala yıkıntı altında kalanlar dahil değil henüz ulaşılamayanların sayısı da binin üzerinde sanıyorum… Mehmet:

- Anadolu Ajansı'nın tespitlerine göre şu anad kadar yıkılan 22 bin konut ve hasar gören 121 bin daire yanında 178 eğitim tesisi, 26 sağlık tesisi, 11 cami ve 7 kilise yıkılan ya da ağır hasar görmüş. Kabaca 1 milyon kişi yerinden edilirken, 530 bin Filistinli de BM okulları ve tesislerine sağınmış durumda… Selim:

- İbadethane, okullar ve sağlık kuruluşları hatta BM binaları da güya dokunulmazlar arasında. Ama anlaşıldığı kadarıyla İsrail hedef ayırımı yapmaya gerek görmeden aklına estiği gibi vuruyor. Bunun bir izahı var mı Melih Bey?.. Melih Bey acı acı gülerek:

- Sınır tanımaz alçaklığın ve yine sınır tanımaz yalakalığın izahı olmaz, Selim kardeşim. İsrail'i idare edenleri kendimiz gibi zannediyoruz ama bir kere daha anlaşıldı ki bizim gibi insanlar değiller. İsrail'i yöneten zihniyetin anlayışı, kendileri dışındakilerin insan bile olmadığı şeklinde. Dolayısıyla onları vurup kırmanın herhangi bir anlamı yok onlara göre… Mustafa:

- Tamam da ABD, İngiltere ve diğer ülkeleri yönetenler bunun farkında değiller mi?..

- Farkındalar tabii. Ancak İsrail'in bölgede devam etmesi ve burada yaşayan Yahudilerin kesinlikle kendi aralarına dönmemeleri gerek. İsrail'in bütün insanlık dışı uygulamalarına bunun için ses çıkarmıyor ve destek oluyorlar. Bir başka sebep de çeşitli şekillerde koltuklarını İsrail'e borçlu olmaları ve eğer düşmanlığını kazanacak olurlarsa bir daha seçilme imkanı bulamayacaklarını iyi bilmeleri. ABD için 'farenin emrindeki fil' denirdi biliyorsunuz. İngiltere ve Almanya gibi ülkeler de aynı durumda belli ki… İhsan:

- İsrail'in kudurganlığı yanında bir de varlıklarını bu ülkeye borçlu olan Batılı kifayetsiz muhterislerin yükünü de çekiyoruz, desene...

- Maalesef. İnsanlık çaresizlik içinde kıvranırken yaşanan vahşete çözüm bulunamayışı, ABD ve benzeri ülkeleri yönetenlerin İsrail'in emrinde oluşları ile alakalı... Mustafa:

- Peki ama bu gidişin sonu ne olacak?..

- Filistin'le ilgili gidişatın sonunun ne olacağını bilen yok. Çünkü yaşananlar akıl ve mantıkla alakasız. 1948'de bölgeye paslı bir hançer gibi saplanan ve hiçbir kural tanımadan sürekli olarak genişleyen bir İsrail gerçeği var. ABD, İngiltere gibi Batı ülkelerinin doğru olmadığını bilseler de mecburen İsrail'in melanetlerine destek olmayı sürdürmeleri, işin en vahim tarafı. Çünkü bu ülkeler, sadece destek olmakla kalmayıp, Filistinliler için atılabilecek adımları da engelliyorlar… Nefeslenen Melih Bey, devam etti:

İsrail'in sonu yakın mı?..

- İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin varlıklarından hoşlanmadığı ve öncelikle Gazze'yi boşaltmayı hedeflediği biliniyor. Bu teknik olarak pek mümkün gözükmese de, İsrail açısından akıl mantık zaten devre dışı olduğu için buna yönelik adımlardan kaçınmıyorlar. Oradakileri Mısır ya da başka bir yere sürerek Gazze'yi boşaltmak öncelikli hedefleri. Bu olmazsa, Gazze'nin alanını iyice daraltıp Batı Şeria ile birleşmelerini sağlamak gibi bir niyetleri de var sanırım… Mehmet:

- İyi ama bunların hiçbirisi Filistin meselesinin halli manasına gelmiyor ki. Türkiye'nin ve Rusya, Çin yanında bazı devletlerin de dile getirdikleri 'iki devletli çözüm' konusu İsrail'in gündeminde yok yani?..

- İki devletli çözüm ve bu arada Kudüs merkezli bir Filistin devleti, İsrail'in gündeminde olmadığı gibi arada bir böylesi laflar etseler de ABD ve diğer Batılı devletlerin gündeminde de yok. Bunun Siyonist hedefleri esas alan İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini biliyorlar çünkü… Mustafa:

- Anlaşılıyor ki, Batı Şeria, Gazze ve dışarıda yaşayan toplamda 12 milyon civarındaki Filistinlinin ve tabii iki milyara yakın Müslümanın ne düşündüğü kimsenin umurunda değil…

- Aynen öyle. Tabii bu işin gözüken kısmı. Şu andaki durum belirsiz ve bundan sonra ne yaşanacağını bilmiyoruz. Bu arada dünyadaki Yahudi nüfusun 15 milyona indiğini ve İsrail'in içeride 7 milyon olan Yahudi nüfusunu artırmak için sürekli Yahudi göçmen getirmesinin çıkar yol olmadığını da unutmamalı. İsrail, günlerdir sözünü ettiği kara harekatına başlarsa ne ile karşılaşacağı, meçhul. Hamas'ın 7 Ekim sonrası olabileceklere yönelik bir hazırlığı da vardır muhtemelen ve bu her ne ise İsrail açısından korkulu bir durum… Selim:

- Emperyalistlerin Akdeniz'e yığdıkları gemilerin pek bir anlamı yok mu diyorsun?..

- Gemiler, bu ülkelerin yalakalık yapması ve biraz da bölge dışından olabileceği düşünülen müdahaleler için orada bence. Bu arada gemilerin Türkiye için gönderildiği söylentisi de manasız. Türkiye üç beş demir parçasından korkacak bir ülke değil. Biz de Navtex ilan ederek Akdeniz'de atışlı manevralara başladık, malum… Selim:

- Filistinlilere sahip çıkması beklenen Arap ve Müslüman ülkeler neden yeteri kadar hareketli değil?..

- Maalesef. Uzun bir mesele ama Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün başta olmak üzere her ülkenin kendine göre sıkıntıları var. Bütün bu olup bitenlerde en ciddi duruş gösterebilen ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımız ve dışişleri Bakanımız başta olmak üzere ilgili kuruluşlar, bütün güçleri ile yaşanan kötülükleri engellemeye çalışıyor, bıkmadan usanmadan da doğru olanı haykırıyorlar…İhsan, acı acı gülümseyerek:

- Bütün iyi niyetine rağmen içimizi rahatlatabilecek şeyler anlatamıyorsun Melih Bey…

- Haklısın. Ancak gözüken tablo bu. Tabii bütün bu olup bitenler işin gözüken yüzü, kara harekatı gibi henüz olmamış şeyleri de düşünüp kahırlanmak yerine daha çok dua eder, Fetih Suresi okur ve Kızılay, İHH ve benzeri yardım kuruluşları aracılığıyla Filistin'e yardım gönderebiliriz… Melih Bey, çayını yudumlayıp konuşmasını sürdürdü:

- Bu arada, uzun yıllardır Medine-i Münevvere'de bulunan muhterem bir ağabeyin konuyla alakalı sohbet videosunu izledim. Benim açımdan ufuk açıcı oldu. O ağabey, Cenab-ı Hakk'ın küfre mühlet verse de zulme vermeyeceğini hatırlatıyor ve Sovyetler ve benzeri zalim devletlerin en fazla 70 yıl civarında ayakta kalabildiklerini hatırlatarak, İsrail'in ömrünün dolmuş olabileceğini söylüyordu… Remzi, heyecanla atıldı:

- Bu, zulüm makinesi İsrail'in bütün güçlü görünüşüne rağmen yakın bir zamanda yıkılacağının müjdesi gibi. İlk bakışta mümkün değil gibi, ama belli olmaz. Gün doğmadan neler doğar, inşallah tam bir terör örgütü gibi davranan İsrail belasının yok olduğunu görürüz…

- İnşallah!..