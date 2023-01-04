Dezenformasyon…

Yalanlar, çarpıtmalar yani değişik bir söyleyişle 'dezenformasyon' denilebilecek faaliyetler, herhalde sadece Türkiye'nin uğraştığı bir şey değil. Bazı uluslararası muteber kuruluşların araştırma verilerine bakılırsa, ülkemiz dezenformasyon kaynaklı algı operasyonlarına en çok muhatap olan ülkeler arasında ön sıralarda bulunuyor.

Yeni yılla birlikte bazı hizmetlere yapılan zamların medyanın ilgi odağı olması normal. Ön almak ve böylelikle tıklanma sağlamak için henüz yapılmayan zamları yapıldı diye haberleştirmenin, şık olmadığı söylenebilir. Güya muhalefet yapmak için henüz yapılmadığı halde, yüksek oranda zamlar yapıldığına dair haber yapıp yayınlamaya ise herhalde dezenformasyon demek gerek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Aralık-1 Ocak arasına konu alan 'Dezenformasyon Bülteni'nde sosyal ve yaygın medyada tespit edilen akla ziyan saçmalıklar ele alınmış.

Ele alınan iddialardan bir kısmının birtakım mihraklarca kasıtlı olarak üretildiği hemen anlaşılıyor. Bunlardan birisi olan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zap Bölgesi'nden çekildiği' iddiası, PKK'nın bilinen yalanlarından. Bölgede Irak'la iş birliği halinde operasyonların sürdürüldüğü; 506 teröristin etkisiz hâle getirildiği Pençe-Kilit Harekatında, 2 bine yakın mayın/EYP, 600'e yakın mağara, sığınak ve tünelin imha edildiği, biliniyor, oysa.

'Bakan Şubat'a kadar zam yok demişti' üst başlığı altında 'doğal gaza yüzde 84 zam yapıldığı' iddiası, anlatılanı anlama konusunda özürlü olanların marifeti. Yüzde 84 zammın, dağıtım şirketlerinin yeni abonelik, sayaç değiştirme, güvence bedeli gibi hizmetlerini ilgilendirdiğini, satış fiyatlarına zam olmadığını anlamak çok kolay, halbuki..

MEB açıklamaları üzerinden "789 bin 774 çocuğun okul kaydı yok" iddiasında bulunanlar ise, okuduklarını anlamadıkları gibi matematik de bilmiyorlar belli ki. Oysa bakanlığın açıkladığı rakamlar son derece açık ve net.

İlkokul, ortaokul ve lisede kaydı olmayanların toplam sayısının 280 bin 743 olduğunu belirten Bakanlık, Lise çağında olup kaydı bulunmayanların oranının toplam sayının yüzde 85,7'sini oluşturduğunu açıklamış. "789 bin 774 çocuğun okul kaydı yok" iddiasına mesnet teşkil edecek herhangi bir veri yok yani…

26 Aralık-1 Ocak arası 'Dezenformasyon Bülteni'nde, okuyunca gülümsetse de 'bu kadarı da olmaz' denilecek iddia ve yalanlar ele alınıp gerekli açıklamalar yapılmış. 'Yıllardır Aynı Gazı Aynı Petrolü Buluyoruz', 'Enflasyon Verileri Gerçeğin Altında Açıklanıyor', 'Sapık Göçmen Serbest Bırakıldı' ve 'Market Poşetlerine Zam Yapıldı" iddiaları, bunlardan bazıları.

Yaklaşan seçimler sebebiyle dozu iyice artırılmaya çalışılan yalanlar ve saçma sapan iddialarla ilgili gerçek durumu merak ediyorsanız, (https://iletisim.gov.tr/turkce/dezenformasyon-bulteni) adresini ziyaret etmeniz yeterli.