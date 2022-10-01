Batılılara dersler!..

Avrupalı yani Batılı denildiğinde objektiflik, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi kavramlar aklımıza gelirdi... Öyle öğrenmiştik çünkü. Her ne olduysa dayanılmaz derecede sübjektif ve iki yüzlü davranmaya başladı Batılılar. Ya da hep öyle davranıyorlardı ama biz farkında değildik…

Müttefikimiz olduğu söylenen ABD, batılı zihniyetin iki yüzlülüğünün örneklerini sergiliyor… 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve tabii 15 Temmuz'daki melanetlerini unutamayacağımız bu ülke, Suriye'de yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdilerde Yunanistan üzerinden tezgah kurma peşinde.

Verdikleri silahların amaç dışı kullanıldığı bahanesiyle Kıbrıs Barış Harekatı günlerinde bize ambargo uygulayanların, Yunanistan'a farklı davranmaları, şaşırtıcı değil.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Türkiye'yi kast ederek söylediği, 'Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz' sözü, tam 'dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı' cinsinden.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, uluslararası anlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege adalarına çıkardığı ABD zırhlı araçları konusunda ABD menfaatlerinin esas alındığını itirafı da, meselenin püf noktası…

Problem, Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara silah yığması. Uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek adaları silahlandıran Yunanistan, Türkiye'nin haklı uyarılarını duymazdan gelip pişkin tavırlar takınmaya çalışıyor. Çok demokrat ve aşırı derecede objektif (!) ABD ve AB ülkeleri de Yunanistan'a arka çıkıyor, hatta teşvik ediyorlar.

Türkiye'nin tezleri son derecede açık ve net. Öncelikle, birtakım anlaşmalarla 'silahsız olmaları kaydıyla' Yunanistan'a bırakılan Ege'deki adalara silah yığılmaması gerektiğini hatırlatıyor Türkiye. Ardından da, 'menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğini' vurguluyor. Bunun ne manaya geldiğini de artık cümle alem biliyor…

Yunanistan'ın yönetenleri telaşlandıran bu açıklama, 'Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri' ile ilgili. NATO görevi yapan uçaklarımıza yönelik S300 tehdidi, bu kışkırtıcı eylemlerin en çarpıcılarından.

'Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevrelerin aklıselime davet edildiği' MGK açıklamasını, aynı ittifakta bulunduğumuz ülkelerin dikkate almaları ve normal olarak Yunanistan'ı uyarmaları gerekirdi. Tahmin edileceği gibi bunun yerine tam tersini yapıyorlar.

Ülkelerinin anahtarlarını teslim ettikleri ABD ve Avrupalıların verdiği gazla efelenen Yunanlı yöneticiler, adalardaki askeri yığınağın oralar için çok fazla ama Türkiye için çok az olduğunun farkındadırlar, mutlaka…

Gün gelip Batılılara objektiflik ve dürüstlük dersleri vereceğimiz söylense kimse inanmazdı. Ama Türkiye'nin bugün yaptığı tam da bu…