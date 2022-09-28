Tencere dibin kara!..

İtalya'daki seçimleri önde bitiren ve başbakan olması beklenen İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ayağının tozuyla Fransa ve Macron karşıtı zehir zemberek sözler sarf etti.

Avrupa Birliği'nde işlerin daha da karışacağının işareti olan konuşmasında, 'İtalya ile Libya arasında enerji alanındaki özel ilişkilerden endişelenen' Fransa'nın, Kaddafi'nin devrilmesinin sorumlusu olduğunu söyleyen Meloni, şöyle devam etmiş:

"Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayanlar onlar oldu… Bizi bu hale getiren göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi… Fransa Afrika'yı sömürmeye devam ediyor. 14 ülkede para bastırıp üzerlerini damgalıyor."

Bu para işi önemli olduğu için biraz açalım. Güya bağımsızlık verdikleri 14 Afrika ülkesinin kullandığı sömürge Frankı olarak da bilinen CFA'yı basan Fransa'nın, kamu borçlarını bu parayla finanse ettiği biliniyor. Vaktiyle 21 iken şimdilerde sayısı 14'e inen bu ülkelerde söz konusu parayı kullanmamaya niyetlenenlerin akıbetleri de pek iyi olmuyor…

Müstakbel İtalya başbakanının bundan sonra söyledikleri, sadece Fransızları değil herhalde bütün Avrupalıları ve hatta bu arada bazı İtalyanları da kızdıracak cinsten:

"Çocukları madenlerde çalıştırmaya devam eden Fransa, nükleer reaktörleri için uranyumun %30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil, aksine Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz."

İtalya ile Fransa arasında son birkaç yıldır iyice şiddetlenen 'kimin daha kötü sömürgeci olduğu' tartışması, belli ki şiddetlenerek sürecek. Sömürülmüş ve sömürülen ülkelerin sessizce izlediği bu tartışma ile ilgili söylenebilecek tek şey, iki ülkeyi temsil edenlerin de -birçok eksikliğine rağmen- doğruları söyledikleri.

İtalyanların sömürü konusunda Fransa'yı suçlaması, tam 'tencere dibin kara, seninki benden kara' misali. Fransızların sömürüsü belki biraz daha çok olsa da, İtalyanların da onlardan aşağı kalır yanları yok…

Fransızlar sessiz kalıyormuş gibi yaparken İtalyanların konuyu ısrarlı biçimde işlemesi, Afrika'da giyim ve mobilya ürünlerine geniş bir pazar bulabilme çabası ile ilgili.

Sadece sömürmekle kalmayıp, milyonlarca masum insanın ölümüne de sebep olan Avrupalıların birbirlerine yönelik suçlamalarının sebebi, Afrika'daki etkinliklerini bundan sonra da sürdürmekle alakalı yani…

Afrika ve sömürgecilik denildiğinde akla sadece İtalya ve Fransa'nın değil İngiltere, Hollanda, Portekiz ve Belçika'nın da geldiği, malum. Artık ABD ve Çin'in de dahil oldukları sömürü çarkının bir gün kırılacağına dair çeşitli emareler olsa da, zamanı belirsiz…