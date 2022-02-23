Gölge etmeseler yetecek...

Alınan ve alınacak tedbirlerden sonra, muhalif kesimin evlerde kullanılan doğalgaz ve elektrik fiyatları ile ilgili çıkarmaya çalıştığı gürültüde azalma olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile atılacak yeni adımlarla ciddi rahatlamalar sağlanacağı, açık.

Konu ile ilgili esas mesele AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan husumeti ile gözleri kararan muhalefetin, özellikle de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in son açıklamalarından bir şey öğrenip öğrenmediği…

Petrol, doğalgaz ve kömürde büyük çapta dışarıya muhtaç olan ülkemizin durumu ile ilgili değerlendirmelerini objektif bir şekilde yapar ve eğer varsa çözüme yönelik tekliflerini dile getirirlerse, herkes için faydalı olabilir.

Petrolün 2020'de 20 dolara kadar inen varili 90 doların üstüne çıkmış, doğalgaz fiyatları 10 kat ve kömür fiyatları 5 kat artmışsa fiyatlardaki yükselmenin kaçınılmaz olduğunu bilenlerin, 2021'de toplamda 165 milyar liralık sübvansiyon yapıldığını bilmezden gelmeleri, en azından ayıp.

Ocak 2022'de evlerdeki 200 kWh elektrik tüketim tutarlarını bazı ülkelerinki ile mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin ne kadar doğru şeyler yaptığı kolayca anlaşılıyor.

Türkiye'de 274 TL yani 18 Euro olan 200 kWh elektrik bedeli, Ukrayna'da 168TL (11€) ve Sırbistan'da 247TL (16€) iken; Bulgaristan'da 376TL (25€), Yunanistan'da 564TL (37€), Belçika'da 1.397TL (92€) ve Almanya'da 1.525TL (100€). Yani bizden çok daha pahalı...

Bu durumda hemen akla gelebilecek 'oralarda insanların gelirleri daha yüksek' itirazı için bakanlık, aynı miktar elektriğin brüt asgari ücretler içindeki paylarını gösteren rakamları da vermiş: Ülkemizde 200 kWh saat elektriğin asgari ücret içindeki oranı %5.48 iken, Bulgaristan'da %7.43 olan bu oran, Belçika'da %5.53 ve Almanya'da ise %6.18…

Aynı değerlendirmenin doğalgaz versiyonu daha da çarpıcı. Yine Ocak 2022 rakamlarına göre Türkiye'de 100 m3 doğalgazın fiyatı 281 TL yani 18.5 Euro iken bu fiyat Yunanistan'da 1.536 TL (100€), Fransa'da 1.739 TL (114€), Belçika'da 2.563 TL (168€) ve Almanya'da ise 3,748 TL (246€). Asgari ücret içindeki paylarını siz hesap edin…

Evet elektrik, doğalgaz ve akaryakıt pahalı. Ama çoğu bizim gibi enerjide dışa bağımlı olan ülkelerin tamamında çok daha pahalı. Tablonun tamamı ise milletini düşünen iktidarın, enerji maliyetlerini düşürmek için bütün imkanları sonuna kadar kullandığını gösteriyor…

Enerji açığı konusunda laf üretmeyi sevenler, 2002'de 17 milyon varil olan petrol üretimimizin 2021'de %41 artışla 24 milyon varile çıkarıldığını unutmamalı. Tabii 2023'te devreye alınacak Karadeniz doğalgazının bir süre sonra ülkedeki bütün evlerin ihtiyaçlarını karşılayacağını da…

Bu arada nükleer, güneş, rüzgar, jeotermal enerji teminine yönelik çalışmaları sabote etmekten de vazgeçerlerse, daha iyi olur!..

Gölge etmeseler yetecek..