İlk Çağ zihniyeti!..

Kılıçdaroğlu'nun göz boyamaya yönelik şirinliklerini gündeme getirerek, CHP'de inanç değerlerimizle barışma yönünde bazı gelişmeler olduğunu iddia edenler, herhalde üzülüyorlardır. Ancak, İslam düşmanlığı iliklerine kadar işlemiş mensupları, CHP'nin milletimizin değerleri ile barışmak niyetinde olmadığını hatırlatmayı sürdürüyor.

Genel Başkanlarının CHP'yi yüzde 20'lerin üzerine taşımak niyetiyle inançlı insanların ağızlarına bir parmak bal sürmek için yaptığı helalleşme ve benzeri çağrıların ne kadar aldatıcı olduğu da netleşiyor…

İnançlı taraftarlarını bu parti ile ittifaka razı etmeye çalışanların işi zor. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, CHP'de İslam karşıtlığı konusunda ümit verici bir gevşeme yok!..

CHP Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Kuş'un, 'Dindarların Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyetin kuruluşuna katılmadığını' iddia etmesi, yalana dayalı siyaseti bırakmayacaklarını gösteriyor.

Bülent Kuşoğlu ve benzerleri, ağababalarının Avrupa ülkelerine kaçmayı tercih ettiği Kurtuluş Savaşı günlerinde milletimizin inançlı fertlerinin kazma kürekle ve çıplak elle düşmanla mücadele ederek vatanlarını savunduklarını iyi bilirler.

Kuşoğlu'nun derdi, Kurtuluş Savaşı günlerinde kapağı Avrupa'ya atıp zaferden sonra ülke yönetimine çöreklenmeye kalkışan ve bunda belli oranda başarılı olanlar silsilesindeki kesinti.

Kuşoğlu ve onun gibilere tavsiyemiz, konuyla ilgili birkaç kitap karıştırmaları. O zaman Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını öğrenirler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, çocuklarımızın dinlerini öğrenmesine yönelik faaliyetleri 'Orta çağ zihniyeti' olarak karalamaya çalışması ise, birilerinin bulundukları çukurda debelendiklerini işaret ediyor.

Din eğitimi ile ilgili faaliyetleri kirletmeye çabalayan Özel'in yalanlarla cehaletini ortaya koyması, tam bir CHP klasiği.

'Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmekten' bahseden Özgür Özel'in, başta Avrupa olmak üzere bütün ülkelerde çocuklara din eğitimi verildiğini bilmediği düşünülemez. Din eğitimi ile ilgili gelişmeleri 'Orta Çağ zihniyetine yönelmek' olarak değerlendiren Özgür Özel'in arzu ettiği uygulama ise sadece Kuzey Kore'de ve belki Küba'da mevcut…

Söyledikleri, Özel'in "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır" şeklindeki Anayasa hükmünü ya da Diyanet'in bir devlet kuruluşu olduğunu bilmediğini gösteriyor…

Bu zihniyetin, din ve ahlak eğitimi ve öğretimini düzenleyen Anayasa'nın 24. Maddesini 28 Şubat döneminde din eğitim ve öğretimine yasaklar getirmekte kullandığını da unutmadık…

Yasaklarla dolu o eski günleri özledikleri anlaşılan Kuşoğlu, Özel ve benzerleri, avuçlarını yalasınlar!..

'Orta Çağ zihniyeti' yakıştırması ile inançlı insanlara hakaret edenlerin, kafa yapısı olarak İlk Çağ'dan bile geride olduklarını da belirtelim bu arada…