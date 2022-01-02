Değişen bir şey olmayacak…

Yeni bir takvim yılındayız. 2013'te başlayan ve gittikçe artan bir şekilde devam eden ülkemize yönelik saldırıların bu yıl da devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii, dışarıdaki dostları sayesinde iktidara gelmeyi hayal eden içimizdeki uzantılarının bu saldırılara destek olacağını da…

Muhalefet cenahında yer alan ve ama yapmaları gerekenin tam olarak ne olduğu konusunda herhangi bir fikir sahibi olmayanlar sebebiyle, tarih yine tekerrür edecek ve değişen bir şey olmayacak gibi.

Bunun sebebi de, başta CHP olmak üzere açığı ve güya gizlisi ile Millet İttifakı etrafında kümelenen irili ufaklı partilerin Türkiye'nin hali ve istikbali ile ilgili ciddi herhangi bir görüşe sahip olmayışları…

Ağızlarını her açtıklarında her şeyin kötü olduğunu ve daha da kötüye gittiğini söyleyenler, böylelikle insanların etraflarında toplanacağı ve sandık dışı birtakım yolların da katkısıyla iktidara gelebileceklerini düşünüyorlar. Yani ham hayal kuruyorlar.

Mevcut durumu değerlendirerek, işbaşındaki kadrodan daha iyilerini yapabileceğine insanları inandıramayanların başarı şansı olmadığı, tarihi bir hakikat oysa.

Yaşananların insanımızda ciddi bir bilgi birikimi oluşturduğunu ve problemleri mübalağa ederek anlatsalar da çözüm konusunda ümit veremeyenlerin bulundukları yerde saydıkları hatta geri gittikleri herkesin malumu.

CHP liderinin, muhtemelen 'ajans' yönlendirmesiyle yaptığı ataklar bununla ilgili olsa gerek. Aynı şekilde ittifakın küçük ortaklarından İP liderinin Anadolu gezileri üzerinden oluşturmaya çalıştığı başarısız algı oluşturma girişimleri de…

CHP ve İP yöneticileri, tabanlarını ikna etmekte zorlandıkları HDP ile işbirliğini kamufle maksadıyla yaptıkları atraksiyonların verimli olduğunu düşünseleler de, sahadakilerin bütün bu olup bitenleri bıyık altı gülümsemelerle izlediği bir vakıa.

İnsanımız birtakım sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunun farkında. Sıkıntıların saldırı kaynaklı olduğunu bilenler mücadeleyi sabırla izliyor. Çare arayışındakilerin tamamı, muhalefet bu konuda herhangi bir ümit vermediği için AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan diyorlar…

Bundan sonra ne kadar faydası olur bilinmez. Ama CHP ve başını çektiği muhalefetin irili ufaklı mensuplarının, problemler konusunda sadra şifa bazı fikirler üretmeye başlamazlarsa 2023'te büyük bir sürprizle karşılaşacakları aşikar…

Ülkemize yönelik kur saldırıları konusunda ağızlarını bile açmayanlar, kimlerle işbirliği yaptıklarını milletimizin anlamadığını zannediyorlarsa, yanılıyorlar.

İstedikleri yapılmadığı için ekonomimize saldıranların istediklerini yapmanın bedelinin daha ağır olacağının çocuklar bile farkında.

CHP ve takipçileri, kur saldırısı başta olmak üzere ülkemizi hedef alan saldırılar konusundaki suskunluklarını sürdürebilirler. Buna mecburlar anlaşılan. Ama bedelinin ağır olacağını da hatırlatmış olalım...