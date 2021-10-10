Hâlâ anlamadılarsa!..

'Türkiye'deki iktidarı işbaşından gönderme konusunda işbirliğini artıracaklarını' söylediği dostları ne düşünür bilinmez, ama ABD Başkanı Biden'in Suriye üzerinden ülkemizi hedef alan açıklamaları, nasıl bir Türkiye hayal ettiğinin ipuçları ile dolu.

'Suriye'de ABD menfaatlerine uygun davranmayan Türkiye, on binlerce TIR ve uçak dolusu silahla desteklediğimiz PYD/YPG terör örgütünün terör koridoru kurmasına da engel oluyor' diyemeyeceği için, ülkemizi 'IŞİD'le mücadelemize engel oluyor' yalanı ile suçluyor.

Konu, bizdeki sınır ötesi harekat tezkerelerinde olduğu gibi, Suriye'nin ABD açısından oluşturduğu düşünülen ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle 2019'da ilan edilen olağanüstü hal tedbirlerinin bir yıl daha uzatılması. ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'ye bir mektup yazan Biden, gerekçeler arasında Türkiye'den de bahsetmiş.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde de yayımlanan mektupta Biden, şunları söylemiş:

"Özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor ve bunun ötesinde bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor."

Türkiye'nin gayretleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir terör koridoru oluşturulmasına mani olmaya yönelik. Bu çabalar sayesinde, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin müdahil olduğu bölgelerde huzur ve istikrar sağlandığı gibi buraların insanı da kendi topraklarına dönmüş durumda.

Suriye'deki sivil kayıpların, ABD işbirlikçisi PYD/YPG ve rejimin hakim olduğu yerlerde yaşandığını bilmeyen yok. 'İŞİD'i yenilgiye uğratma çabası' ise yalanın zirvesi. IŞİD'in hep ABD'nin arzu ettiği yerlerde ortaya çıktığı ve gerektiğinde yine ABD'nin uygun gördüğü yerlere nakledildiği de bilinen sırlardan. Bu örgütle sadece Türkiye'nin mücadele ettiği de…

Biden, 'barış, güvenlik ve istikrar' derken tam olarak neyi kastediyor bilinmez. Ama Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarı sağlamaya çalışan tek ülke Türkiye. ABD ve diğerlerini rahatsız eden de, bölgeye yönelik hesaplarına mani olmamız.

Biden'in katkıları ile iktidara gelmeyi hayal eden içimizdeki 'dostları', işi hala anlamadılarsa mektubu tekrar tekrar okumalılar!..

Yazıyı, daha önce de kullanılan cümleleri içeren mektubun 'kopyala yapıştır' olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun, PKK ile YPG arasında fark olmadığını bilen ve kendi kanunlarına göre suç işleyen ABD yönetimine çağrısı ile bitirelim:

"ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın!"