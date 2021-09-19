Surdaki çentikler…

Edirne'de başlayıp Çanakkale, Bursa, İzmir, Denizli, Kayseri, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da devam eden toplantı zinciri vesilesiyle yaptığımız ziyaretler, ülke olarak geldiğimiz yerin oldukça iyi olduğunun göstergeleri ile dolu.

Yollarımızın kalitesi bir yana özellikle yük taşıyan kamyonların çokluğu, ekonomik açıdan ciddi bir hareketlilik olduğuna işaret. Toplantılar sonrası yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz kanaatin özeti de, güllük gülistanlık olmasa da genel olarak durumun iyi olduğu yönünde.

Memnuniyetsiz olan ve çeşitli sebeplerle bunu yaymaya çalışanların varlığı bir sır değil. Bunların kahir ekseriyeti siyasi tercihleri ya da ideolojik sebeplerle yapılanları görmeme kararlılığında olanlar.

CHP'li yetkililerden birisinin dile getirdiği gibi, 'iktidar ağzıyla kuş tutsa bile bizim takdir etmemizi beklemeyin' anlayışında olanlar malum. Bunlar hemen her konuyu tersinden ele alıp var olanları yok göstermek veya en azından itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Belli oranda sağlayabildikleri başarı, işin düşündürücü yanı.

Bunların derdi surda bir gedik açmak ve mümkünse bu gediği genişleterek iktidarı işbaşından uzaklaştırabilmek. Bunun için dış mihraklarla iş birliği bile yapabilen bu kesimin sonrasında ne yapacağı ile ilgili herhangi bir detay yok. Bunun sebebi, kendilerinin de bu konuda bilgilerinin olmayışı.

Memnuniyetsizlerin bir başka grubu da, vaktiyle bulundukları yerlerden bir şekilde uzak kalanlar ya da öylesi yerlere ulaşmak istedikleri halde hiç yaklaşamayanlardan oluşuyor. Bunların çabasını da belki 'surda bir çentik oluşturmak' olarak özetleyebiliriz.

Biz varken her şey iyiydi, biz yokken her şey kötü ya da biz olsaydık çok daha iyi olurdu şeklinde hayata bakan bu kesimin, çoğu zaman objektiflikle alakasız bir şekilde meselelere yaklaşmaları dikkat çekici.

Belki çok daha dikkat çekici olan ise, surda çentik açmak ve böylelikle kendi önemlerinin farkına varılmasını sağlamak adına, vaktiyle savundukları değerlerin uzağına düşüyor olmalarına bile aldırmayışları.

Akla gelebilecek hemen her sahada dün ile mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir ülkede yaşıyoruz. Ve böyle devam edebilirsek, her şeyin daha güzel olabileceğine dair ümitlerimiz de yüksek.

Sahip olduğumuz maddi ve manevi kazanımların farkında olmamız ve surda gedik açıp yıkmak ya da çentik açarak zayıflatmak isteyenlerin oyununa gelmemek, önemli.

Her iki grubun da, amaçlarına ulaşabilirlerse eğer, sonrasında ne yapacakları ile ilgili zerre kadar fikirleri yok çünkü…