Rahatlarını bozmak…

Muhalefet etmekten çok 'muhalefet ediyormuş gibi yapanların' rahatlığı nerdeyse imrendirecek boyutlarda. Sırtlarında yumurta küfesi olmadığı ve zaten böyle bir niyetleri de olmadığından akıllarına estiği gibi konuşabiliyorlar.

Büyük ya da küçük olmasına aldırmadan birbiri ardına sıraladıkları yalanlar konusunda herhangi bir dertleri yok. Söylediklerini sorgulamadan kabule hazır bir kitleye sahip oldukları için rahatlar. Yanılıp yanılmadıklarını da zaman gösterecek.

CHP'nin başını çektiği, geleceği belirsiz ittifaktakilerin ülke ve dünya gerçekleri üzerine kafa yormak ve proje gibi sıkıntıları yok. Hemen her konuda dün söyledikleri ile bugün söyledikleri ve tabii yarın söyleyecekleri arasında müthiş tezatlar olması da rahatsız etmiyor onları.

Deprem bölgesinde ve tam da Kızılay çadırlarının önünde, 'burada Kızılay çadırı yok' diyebilen, helikopter ve uçak gürültüleri arasında 'yangına müdahale eden uçak ya da helikopter olmadığını' söyleyebilen birileri bunlar.

Türkiye aleyhine tehdit teşkil eden bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılan Suriye'de ne işimizin olduğunu sormaları, alışıldık davranışlarından. Doğu Akdeniz'de donanmamız eşliğinde enerji arama faaliyetleri yapılırken, 'herkes burada, bir tek Türkiye yok' demeleri de… Aynı konuda Batılıların menfaatleri doğrulusunda açıklamalar yapmaları, ayrı bir problem.

Mavi Vatan'ın gereği olarak Libya ile yapılan anlaşmayı itibarsızlaştırmaya çalışmaları… Azerbaycan'ın kangrenleşmiş Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne katkıda bulunulması ile alakalı akıl almaz yalanları… Ülkemizin göç politikası ile alakalı birbirinin zıttı tavırlar takınmaları…

İçerdeki gelişmelerle ilgili tutumları da farklı değil bunların. Son 19 yılda eskisine nazaran hemen her konuda üç, dört hatta beş misli gelişmiş olmamızı görmezden gelmeleri, başlıca özellikleri. Gerçekleştirilen bütün büyük projelere karşı çıktıkları ve engellemek için ellerinden geleni yaptıkları da malum.

Listeyi alabildiğine uzatabiliriz. İşin özeti, ülkemizin hali ile alakalı fikirleri olmayan ve geleceğine yönelik projelere kafa yormayı düşünmeyen birileri bunlar.

Bütün yaptıkları da yalanlar ve algılarla var olan her şeyi itibarsızlaştırıp, kirletmeye çalışmak... 'Dostlarının da yardımıyla' bir şekilde iktidara gelebilme hayali kuran bu kesim, şayet işbaşına gelirse kaybedilebileceklerin haddi hesabı da yok…

Yalan olduğunu kendileri kadar hitap ettikleri kitlenin de bildiği şeyleri hiç utanmadan ve yüzleri de kızarmadan söyleyebilenlerin rahatını bozmak gerek. Bunun için bıkıp usanmadan doğruları anlatmamız lazım…

Böylelikle gerçekten muhalefet yapmaya bile başlayabilirler, kim bilir!..