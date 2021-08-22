Fonlananların istikbali…

ABD'nin Afganistan'ı BM ve NATO desteği ile işgali, yeteri kadar tartışılmamış bir konu. 11 Eylül 2001'de gerçekleşen büyük saldırı ile adeta çılgına dönen ABD'nin, suçlayan parmaklarını ilk olarak Afganistan'a çevirmesi yetmiş, neler olup bittiği anlaşılamamıştı bile.

Tarihte benzeri görülmedik kadar 'sofistike' 11 Eylül saldırılarını Afganistan'da bulunan el-Kaide ve onun lideri Usame bin Ladin'in gerçekleştirdiğini iddia etti ABD… Dağlarda ve mağaralarda yaşayıp, iletişimden tamamen mahrum örgütün böyle bir saldırıyı yapabilmesi muhal olsa da, konunun üzerinde durulmadı.

İkiz kuleler canlı yayında vuruldu, ancak Pentagon'u tam olarak neyin vurduğu belirsiz. Çevredeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntüleri hala sır.

Taliban lideri Molla Ömer'in, ülkedeki uyuşturucu tarlalarının her sene bir kısmını yok etme kararı ve bölgedeki enerjiyi Hint Okyanusu'na indirecek boru hattında Afganistan'ın haklarını talep etmesi gibi hususlar hep üstü kapalı geçildi.

Afganistan'ın güya barış, demokrasi ve insan hakları getirmek için işgal eden ABD'nin, 20 senedir bunları getiremediği bilinse de bu sürede neler götürdüğü de meçhul.

'Kimyasal ve biyolojik silahlar ürettiği' yalanları ile 2003'te Irak'ı işgal ederken de benzer vaatlerde bulunan ABD'nin, tıpkı Afganistan gibi Irak'a da kan ve ölümden başka bir şey getirmediği biliniyor.

Afganistan'da olup bitenleri ülkeyi sömürmekten başka derdi olmayanların hayat tarzı ile ilgili yalanlar üzerinden değerlendirmek, belli ölçüde saflıkla alakalı olabilir belki.

Ancak kaos halindeki ülkede 'güzellik merkezlerinin kapalı olduğunu' vurgulayarak güya kadın meselesine dikkat çekenler, tecavüzleri engellemenin Taliban'ın kuruluş sebeplerinden olduğunu bilmiyor gibiler.

Ancak ülkeyi gerek stratejik konumu ve gerekse buradaki menfaatleri sebebiyle işgal eden ABD'nin, yalanlarına ve sebep olduğu yıkımlara rağmen içimizden birilerince şirin gösterilmesi, oldukça vahim.

Ülkemizin varlığı ve bekası açısından ciddi bir problem olan PKK teröristleri ile ağızları kulaklarında pozlar verenlerin, ülkelerini ABD işgalinden kurtaran Taliban'ı kılık kıyafet üzerinden eleştirmeleri, düşündürücü.

Terör örgütü PKK'ya muhabbetleri gibi ülkesini bağımsızlığa kavuşturan Taliban'a husumetleri de ABD'ye olan bağlılıkları ile ilgili demek ki…

Elin oğlu bunları boşuna fonlamıyormuş yani…

Ancak, Afganistan'ı ve oradaki işbirlikçilerini kendi hallerine terk eden ABD gerçeği fonlananların da dikkatlerinden kaçmıyordur herhalde. Bu, onların da istikbalini gösteriyor çünkü…