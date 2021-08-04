Sanki yangından yanalar!..

Orman yangınlarının daha öncekilere nazaran fazlalığı, yetkililerin beyanı. Bir yılda yağabilecek kadar yağmurun birkaç saatte yağması ile sel oluşması gibi. Nerdeyse bir yılda çıkabilecek sayıda orman yangını ile birkaç gün içinde karşılaşmak, şaşırtıcı.

Tedbir babında uçaklar, helikopterler ve diğer araç gereçleri sorgulamak mümkün. Ancak, Orman İdaremiz, çok iyi imkanlara sahip olsa da, beklenmedik sayıda yangınla karşı karşıya olunduğunu unutmamak gerek.

Eyyam-ı Bahur, yani çöl sıcaklarının bastırması, yangınların sebeplerinden. Yine de çok fazla yangın, kundaklama ihtimalini akla getiriyor. Bu konuda henüz net bir açıklama olmasa da, çok sayıda ihbar olduğunu biliyoruz.

İktidarın yaptıklarını itibarsızlaştırmaya kararlı muhalefet, her şeyi kirletmek için çalışan dışarıdan fonlu STK'lar ve medya organları… Yangınlara karşı mücadele veren yetkililer bunlarla da uğraşmak zorunda.

Yangınlardan yana imiş gibi davrananlarla mücadele, yangınla mücadeleden daha zor.

ABD, Rusya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve başka birçok ülkede ciddi orman yangınları var. Türkiye, mücadelede daha başarılı. Bunda, cansiperane çalışan görevlilerin ve kalpleri Yeşil Vatan için çarpan vatandaşlarımızın büyük bir payı var.

Cımbızla malzeme arayıp, mesela neden çok uçak olmadığını soranların, eğer çok uçak olsaydı 'neden bu kadar uçak var' diye soracaklarını biliyoruz. Kiralanarak temin edilebilecek uçaklar yerine senede iki ya da üç ay için bir filo oluşturulsaydı, eleştirmekten keyif alacaklarını söylemek mübalağa olmaz.

Her nedense THK'nın epeydir uçamayan uçaklarını dillerine dolayanlar, yangınlara müdahalede daha başarılı helikopterleri karalıyor. Oysa uçaklardan nazaran daha verimli çalışan ve daha çok su taşıyabilen helikopterler, havadan müdahale için en uygun araç.

Konuya olumlu yaklaşıp geleceğe yönelik fikirler üretenler var. Bunlardan, binlerce yıllık çam ağaçlarını bize birilerinin kakaladığı iddiası ve yananların yerine meyve ağaçları dikilmesi teklifi bile hoş, çünkü iyi niyetli.

Yangınlarda birilerinin parmağı olup olmadığı, ilgililerin meselesi. Ancak, devlet millet beraberliği ile sürdürülen mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışanlar konusunda bize düşenler de var.