Daha da vahim olan…

Yakın geçmişte 'irtica ile mücadele eylem planı' altındaki ıslak imzanın kendisine ait olup olmadığı epeyce bir problem olmuştu CHP milletvekili Dursun Çiçek'in. Bu zat şimdi de 'sicili temiz HDP'li bir isme bakanlık verilebilir' şeklindeki sözleri ile gündemde.

HDP'li 'sicili temiz' birine bakanlık vermekten bahseden Dursun Çiçek, belediyelerin bodrumunda hademeler tarafından hesaba çekilen başkanlar konusunu biliyordur mutlaka. Bakanlık bodrumlarında benzer durumlar yaşanır mı, bilemeyiz. Ancak, 'sicili temiz' olsa da, HDP'liler için bu risk her zaman var.

Bu söz, belli ki çatırdamaya başlayan ittifakı tahkim ve bu arada toplumu da bazı şeylere hazırlamak için söylenmiş gibi. Ancak yine de böylesi bir teklifi asker kökenli bir milletvekili olan Dursun Çiçek'in gündeme getirmesi, tuhaf.

Dursun Çiçek'in söylediklerini Gürsel Tekin'in de onaylanması ve CHP'den başka ciddi bir itiraz gelmemesi, HDP'lilere bakanlık konusunun, ittifakın 2023'te de üstü kapalı devam etmesi için mi pazarlık masasına getirildiği sorusunu akla getiriyor.

CHP ve İP tarafından başı çekilen Millet İttifakının olmazsa olmazı HDP… PKK ile bağlantısını kesmeyen HDP, üstü kapalı beraberliğin artık ilan edilmesi gerektiğini sıklıkla hatırlatıyor. HDP ile açık işbirliği tabanlarındaki rahatsızlığı artıracağından, CHP ve İP ise ittifakın üstü kapalı sürmesinden yana.

Ancak -Allah korusun-, CHP'nin başını çektiği ittifakın iktidarında yaşanabilecek sıkıntılar HDP'li birine bakanlık verilmesi ile sınırlı değil. Ülkemizi gelişmesine yönelik her şeye karşı çıkan CHP zihniyetinin verebileceği zararları tahmin etmek bile güç…

CHP bünyesinde HDP'lilerden aşağı kalır yanları olmayanların varlığı, malum. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişi sonrası CHP'ye hakim olan bu kesim, birçok konuda HDP'lilerden daha şedit. CHP'nin bir milli güvenlik problemi haline geldiğinin söylenmesi biraz da bundan.

Yine de HDP'li birine bakanlık verilebileceği şeklindeki kanaat, bütün dertleri AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olanların savrulma konusunda sınır tanımadıklarının göstergelerinden,

CHP'nin başını çektiği ittifakın HDP'ye bakanlık verip vermeyeceğini tartışmak, önemli. Ancak, HDP'den farklı olmayan CHP zihniyetinin başını çektiği ittifakın iktidara gelememesi, çok daha önemli...

İktidara gelebilmek için veremeyecekleri taviz olmayanlardan memlekete fayda gelmez çünkü…