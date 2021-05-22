Şeffaflık yerine yetki!..

Futbolla haşır-neşir olanlar normal karşılasa da, takımlarımızda yabancı oyuncuların çokluğu bana garip gelir. Buna 'profesyonellik' deniyor... Futbolda ne ise, ama siyasi partilere hizmette profesyonelliği esas alanlar, kafa karıştırıcı.

İdeolojik bakışı başka olsa da kendisine kucak açan partilerde bulunanların yanında, görüşlerine tamamen karşı oldukları partilere değişik hizmetler pazarlayanlar var.

Siyaseti adeta bir oyun olarak gördükleri anlaşılanların, profesyonellik adına istikbalimiz açısından riskli siyasi yapılara hizmet vermeleri, akıl almaz bir şey.

Bunun bir sonraki adımı, ülkemize yönelik menfur emelleri olan dış mihraklarla işbirliğine bile profesyonel açıdan bakabilenler...

Ülkemiz aleyhine olduğunu çocukların bile bildiği hususları topluma pazarlamaya çalışanlar buna örnek. CHP'li Dursun Çiçek'in: 'HDP'li sicili temiz birine bakanlık verilebilir' sözü, örneklerden birisi. Gürsel Tekin'in desteklediği ve CHP'den kimsenin itiraz etmediği bu konu, devletin temellerine dinamit koymaktan farksız…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili sözlerinin gösterdiği ise, 'HDP'li sicili temiz isimlere bakanlık' tartışmasının, buzdağının görünen kısmı olduğu…

Soylu, Kandil'den yani PKK'den gelen talimatla oluşturulan teklifin HDP'ye bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, her bakanlıkta yardımcılık, vali ve kaymakamların atanmalarında söz sahibi olma gibi şartlar içerdiğini vurguladı.

HDP'li birilerinin bu makamlara gelmelerinin sebep olabileceği problemlerin saymakla bitmeyeceği, malum. Bir yandan teklifi değerlendiren ittifak mensupları, bir yandan da kamuoyunu hazırlamaya çalışıyorlar, belli ki.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan husumeti gözlerini körelten CHP, İP ve diğer parti yöneticilerinin, insanın kanını dondurabilecek bu teklife sıcak bakışları, sözün bittiği yer.

Millet İttifakının şeffaf olmasını isteyen HDP'nin, talebini yetki paylaşımı ve katılım şeklinde revize ettiği anlaşılıyor. Bu, tabanlarının tepkisi sebebiyle şeffaflığa yanaşmayan CHP ve İP'nin, HDP'ye çok daha büyük tavizler vermesi demek.

Şeffaflık olmayacaksa, vereceği destek karşılığında HDP'ye yetki ve katılım imkanı sağlanması fikrinin kaynağı, belli ki Kandil. Ancak, bu sinsice teklifin Zillet İttifakını oluşturan partilerin dostları tarafından okyanus ötesinde pişirildiğini söyleyebiliriz.

Şer ittifakına mani olabilmek için bu sinsi planı milletimize anlatmak, hepimizin görevi…