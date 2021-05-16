Eziklerin dili…

İsrail alçakça saldırılarını sürdürüyor. Bazı İslam ülkeleri ve maalesef dünyanın birçok ülkesi, Filistinlilerin maruz kaldıklarına gözlerini yummak ya da tam tersi şekilde yorumlamak mecburiyetinde.

Konumlarını yönettikleri topluma değil, birtakım güç odaklarına borçlu olduklarını düşünenler 'üç maymun' gibiler; yaşananları görmüyor, duymuyor ve dolayısıyla gerekeni de söyleyemiyorlar.

Yıllardan beri yaşanan İsrail saldırılarını kamufle edebilmek için 'ezikler'e özel bir literatür de geliştirilmiş durumda. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıkladığı bu literatür, güya 'hür' dünya medyası kadar siyasetin de ne kadar 'ezik' olduğunun göstergesi.

İsrail'in saldırılarını bu ülkenin kendisini savunma hakkı olarak değerlendirmek, arabası ile Filistinlileri ezmeye çalışan ve sonra üzerlerine ateş açan ırkçı bir İsrailli haberini 'Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' şeklinde vermek, bu literatürün örneklerinden.

Bizdeki muhalefet ise, 'dostları' kızmasın diye konuya fazla bulaşmak istemiyor. Bu sebeple zülfüyare dokunmayan konularla oyalanmaya çalışıyorlar.

Muhalefete medya üzerinden destek vermeye çalışanlar ise cehaletleri sebebiyle işi yüzlerine gözlerine bulaştırıyor. Bunlardan birisi Ramazan Bayramı'na şeker bayramı denilmesi gerektiği hususunda saçmalarken, başkaları da 'ümmet' kavramına takıldı…

Ancak, belli ki bunları yeterli görmeyen ana muhalefet lideri, 'erken seçim' narası atmayı tercih ediyor. Hem de 'hemen' ilavesiyle. Bunun kaçıncı yenilgiye davet çıkarma olduğu, ayrı bir mesele.

Kudüs diye aldığımız nefesleri Gazze diye verip, milletçe Filistin'e odaklandığımız günlerde, diğerleri gibi Kılıçdaroğlu'nun da söyleyebilecek fazla sözü yok. Milletimizi memnun etmek için söyleyeceklerinin, dostlarını rahatsız edeceğinin farkında belli ki.

Biz Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıların durması için dualar ederken, başta CHP olmak üzere muhalifler de bunu istiyorlar muhtemelen. Süreç uzarsa, katliama destek veren 'dostları'nın alçaklıklarını parti tabanlarının da kavrama ihtimali var, malum.

İsrail'in Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarına destek olanlarla aynı dili kullanan bir muhalefetimiz var. Başta CHP olmak üzere bizdeki muhalefet de Filistin'de yaşananlarla ilgili 'eziklerin dilini' kullanıyor…

CHP ve beraberindekilere oy verenler, sadece Filistin'de yaşananlara bakıp, yöneticilerinin kimlerle iş birliği içinde olduğunu anlayabilseler, mesele kalmayacak…