Bunu demeyecekti!..

Şu CHP'liler alem adamlar doğrusu. İnsanların unutkanlığına çok güveniyor olmalılar ki, yalan söylemekteki ısrarlarına rağmen, bunları üst üste koyarken dikkatli davranamıyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'de "Öncelikle 24. Yılında 28 Şubat darbesini tekrar lanetliyorum' şeklinde başlayan bir mesaj yayımlamış.

'Tekrar' vurgusu, geriye doğru bakmayı gerektiriyor. Ancak, mesela 2019'da 28 Şubat'ı destekleyen mesajları tekrarlamış, Tanal.

Mesajın devamı, CHP'li Tanal'ın asıl hedefinin algı oluşturmak olduğunu gösteriyor. CHP'nin 28 Şubat'ın en büyük mağdurlarından birisi olduğunu söylemenin başka bir izahı olamaz çünkü. Post modern darbe ile yükselişteki CHP'nin iktidara gelişi engellenmiş, Tanal'a göre …

At gözlüğü takanlardan CHP'nin 28 Şubat mağduru olduğuna inananlar olabilir. Ama okuyanlardan çoğunun, 'işte bunu demeyecektin, Tanal' diyecekleri de kesin. 28 Şubat'ın aktörleri arasında başka siyasi aidiyetlerden olanlar da vardı şüphesiz. Ama 28 Şubat Süreci'nin CHP zihniyetinin eseri olduğunda kimsenin şüphesi yoktur!..

Tanal'a, 'işte bunu demeyecektin' demeyi gerektiren diğer bir husus, 'yükselişteki CHP' sözü… 1995 seçimlerinde yüzde 10,7 olan oylarını 1999'da 8,7'ye düşüren CHP'nin yükselişte olduğuna kim inanır ki…

Mahmut Tanal'ın tarihleri ya da partileri karıştırdığını söylemek mümkün. 12 Eylül'den sonra 83 seçimlerinde Halkçı Parti, 87 ve 91'de DSP ve SHP vardı, malum. 95 seçimlerinde CHP zihniyetine giden oyların yüzde 14.6'sını alan Ecevit'in DSP'si, 99'da Apo'nun Türkiye'ye teslimi rüzgarı ile yüzde 22.2'ye çıkınca CHP'nin oy oranı da 10,7'den 8,7'ye inmişti…

Süreci ilk defa lanetleyen Mahmut Tanal'ın, '28 Şubat konusunda aydınlanma yaşadığı' söylenebilir. Ancak, 'CHP'nin 28 Şubat mağduru olduğu' sözlerini kesinlikle söylememeliydi Mahmut Tanal.

Zihniyetlerini iktidara taşıyan 28 Şubat Post Modern Darbesinin, 'oyları yükselen CHP'nin iktidara gelmesini engellediği' iddiasına ise, çocuklar bile güler…