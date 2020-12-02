Özür yetmez!..

Öncelikle, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" diyebilen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın özür dilemesinin yetmeyeceğinin altını çizmek gerek...

Üzerinden bunca gün geçmesine rağmen özür dilemeye yanaşmayan ve Tank Palet Fabrikası bağlantılı iddialarla zevahiri kurtarmaya çalışan bu şahıs istifa etmeli ya da ettirilmelidir…

TSK'ya satılmışlık izafe etmeye yeltenen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bahane olarak kullanmaya çalıştığı Tank Palet Fabrikası satılmamıştır!.. Bunu çok iyi bilmesi gereken CHP milletvekili de, aslında içindekileri kusmuş ve açıkça ordumuza, devletimize ve milletimize hakaret etmiştir…

Genel başkanları başta olmak üzere CHP'lilerin Sakarya Tank Palet Fabrikası ile ilgili gerçekleri eğip bükerek algı oluşturma çabalarından artık gına geldi.

Neler uydurmuyorlar ki… Fabrikanın değerinin 20 milyar dolar olduğu, dünyadaki ilk 5 fabrika arasında yer aldığı, Türkiye'nin bu fabrikayı Katarlılara sattığı, BMC'nin tamamen Katar'a ait bir firma olduğu…

Bütün bunların yalan olduğunu CHP'liler de biliyorlar oysa. Konu ile ilgili tartışmalar başladıktan beri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgililer defaatle açıklamalar yaparak işin gerçeğini aktardılar.

Ancak ne Genel Başkanları ne de CHP adına konuşanlar, konu ile ilgili yalanları tekrarlamaktan bıkmadılar…

Ya çok tekrarlanırsa herkesin inanacağını düşünüyorlar ya da kendi yalanlarına inanmaya başladıkları için artık doğru olduğunu zannetmeye başladılar.

Ağzından çıkanı kulağı duymadığı anlaşılan CHP'li milletvekilinin, konuyu TSK ile ilişkilendirerek saçmalama sınırını da aşan sözleri ise, CHP'nin bir milli güvenlik problemi teşkil etmeye başladığı tezini doğrular nitelikte…

Dertleri engel olabilmek…

CHP'li yöneticiler nezdinde herhangi bir karşılığı olmadığını bilsek de, Tank Palet Fabrikası ile ilgili gerçekleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var. En azından siz çevrenizdeki aklı selim sahibi CHP taraftarlarına aktarırsanız belki faydası olur.

Öncelikle bir 'tank fabrikasından' değil, ithal edilen tankların tamiri, bakımı, modernizesi, palet ve gece görüş dürbünü gibi bazı teçhizatların üretilip montajının yapılması için kurulan bir tesisten söz edildiğini bilmek gerekiyor.

Herhalde iki yılı aşkın bir zamandır tartışma masasında olan bu tesisin satılmadığı, mülkiyeti ve idaresi devlette kalmak şartıyla 25 yıllığına işletme hakkının devredildiği, meselenin bam teli.

Şu ana kadar tank üretmeyen ancak bundan sonra üretebilecek hale getirilmeye çalışılan tesis, şimdiye kadar gördüğü hizmetlerin tamamını da aynıyla sürdürecek.

Satılmayan, yani mülkiyeti ve idaresi devlette olan tesisin 'işletme hakkını' devralan BMC'de Katar'ın ortaklık payı olsa da, şirketin yüzde 51'i yani kontrolü Türklere ait.

Satılmayan ve şimdiye kadar tank üretmeyip sadece tamir ve bakımlarını yaparken tank üretir hale getirilmesi şartıyla işletme hakkı devredilen Sakarya Tank Palet Fabrikası ile ilgili olarak CHP'lilerin yalan üretme gayretleri sebepsiz değil.

Detayları bir tarafa bırakarak, ülkemizin savunma sanayindeki gelişmelerden rahatsızlık duyan bir ekibin yönetimindeki CHP, aslında Türkiyenin tankının yapılmasını engellemek için çabalıyor…

Yerli Altay Tankı ile ilgili olarak 2007'de başlatılan süreç dikkatle gözden geçirilirse, CHP'nin asıl olarak Altay Tankı'nın üretimi ile ilgili aşamaları hızlandıracak gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu anlamak mümkün…