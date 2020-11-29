Bir elinde cımbız…

Orhan Veli Kanık'ın 'Cımbızlı Şiir'ini biliyorsunuzdur… "Ne atom bombası / Ne Londra Konferansı / Bir elinde cımbız / Bir elinde ayna; / Umurunda mı dünya!"

Bu şiiri tam olarak hangi sebeple yazdığını bilmesek de, Orhan Veli'nin muhatabı ya da muhataplarının çevrelerinde olup biten önemli olaylara ilgisizliklerini eleştirdiğini söyleyebiliriz.

Şimdilerde olduğu gibi, 1914'te doğup 1950'de vefat eden Orhan Veli'nin zamanında da genişçe bir kesim etraflarında neler olup bittiği ile pek ilgilenmiyormuş demek ki... Değişen pek bir şey yok yani…

Atom bombası ya da Londra Konferansı yerine günümüzde verilebilecek bazı örnekler üzerinden hareketle, büyük çoğunluğun halen aynı durumda olduğu söylenebilir.

Aslında bir anlamda doğrusu da bu, belki... Öyle ya, kim BM'nin ve Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz yapısı, patronluk avantajını kanırtarak kullanan güçlü devletlerin kural dinlemezliği, barış ve kardeşlik içinde yaşama hayalinin bizzat bu sözleri çok kullananların imkansız hale getirişi gibi konularla uğraşmak ister ki…

Televizyon dizileri, bilgisayarlar oyunları ve akıllı telefonlarla ulaşılabilen sosyal medyanın renkli dünyası varken, sıkıcı denilebilecek konularla ilgilenmek herkesin harcı ve işi de değil…

İnsanların büyük bir çoğunluğu, bu tür işlerle nasıl olsa ülkeyi yönetenlerin ve tabii ileride bir gün yönetmeye aday olanların, yani iktidar ve muhalefetin ilgilendiğini düşündükleri için, içleri de rahattır zaten…

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti İktidarının gerekli her şeyle ve hakkıyla ilgilendiklerini, biliyoruz.

Ancak aynı şekilde, gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ederek her şeyle ilgilenmesi gereken muhalefet cenahı ile ilgili olarak aynı şeyi söyleyebilmek ise ne yazık ki mümkün değil…

Ayna kullanmıyorlar…

Ülkemizdeki ve çevremizdeki gelişmelere bakıp, -iktidarın yaptıklarını yok saymak ya da yanlış olarak değerlendirmek dışında- muhalefettekilerin bunlara yönelik herhangi bir görüş ve düşünce açıklayıp açıklamadığını bakmak, durum tespiti için yeterli.

Belki bu yüzden olacak, 'Cımbızlı Şiir'in anlatmaya çalıştığı vurdumduymazlık ile ülkemizdeki muhalefet yapısı arasında ciddi bir uyum olduğunu görmemek imkansız.

İrisi ve ufakları ile muhalefettekilerin büyük bir kesimi önemli meselelerle ilgilenmiyor, malum. Onlar ellerine aldıkları cımbızla olup bitenlerin ve bu arada iktidar mensuplarının söylediklerinin içinden işlerine yarayacak şeyleri çekip almak ve bunlardan hareketle algı oluşturmakle meşguller çünkü.

Suriye'de ülkemizin bekasını ilgilendiren ciddi sıkıntıları yok sayıyor ve bu konu üzerinden iktidarı köşeye sıkıştırabileceklerini umdukları detaylarla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları meselesinde Türkiye'nin tezlerini görmezden gelmelerine ak olarak, ülkemizi köşeye sıkıştırmaya gayret eden dış mihraklarla aynı dili kullanmaktan çekinmemeleri de önemli bir örnek.

Fransa, Almanya, Yunanistan ve GKRY gibi ülkemizin uluslararası hukuka uygun olarak attığı adımlardan rahatsızlık duyup, hukuk dışı operasyonlarla üzerimize gelen ülkelerin tezlerini hatırlatan söylemleri de cabası.

Önemli gelişmeler yaşanırken, cımbızlarla satır aralarında buldukları boşluklar üzerinden güya muhalefet yaptıklarını zannedenler var…

Meselenin dikkat çekici tarafı ise, ellerinde cımbız olsa da aynaya gerek duymayışları…

Azıcık da olsa yüzleri kızarabileceği için, algı operasyonları için malzeme ararken aynaya bakmak işlerine gelmiyor anlaşılan.