İnsan utanır be!..

CHP zihniyetinin, FETÖ'nün gerçekten ciddi bir risk olduğu herkes tarafından anlaşılana kadar bu yapıya düşmanca davrandığı malum. Arşivler bunun delilleri ile dolu.

Ancak, gerçek yüzlerini gösteren 17-25 Aralık ve hele de silahlı bir terör örgütü olduğunun ortaya çıktığı 15 Temmuz sonrası CHP'lilerin FETÖ'ye adeta bir hami gibi davranmaya başladıkları da malum.

Yani tehlike olmadığı düşünülen dönemlerde bu yapıya saldıran CHP, herkesin tehlike olduğunu anladığı zamandan itibaren bu yapıyı müdafaa etmeye başladı.

2010'da bir kaset kumpası ile sağlanan genel başkan değişikliğinin bu gelişmedeki rolü araştırmaya değer. Her şey o zaman başladı diyebiliriz çünkü.

Öncelikle, kasetle getirilenin kasetle gönderilebilecekler arasından seçilmesinin yüksek bir ihtimal olduğunun altını kalın çizgilerle bir çizelim…

Kılıçdaroğlu yani 'kasetle işbaşına gelen adam'ın, Gezi Olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında tam bir FETÖ mensubu gibi davrandığı ve etrafındakilerle birlikte o yapıya destek olmak için kıvrandığı, malum.

Önceleri 'tiyatro', sonra 'kontrollü darbe' dediği 15 Temmuz'la ilgili kanaatini tam da 4. senesinin dolduğu günlerde revize etti Kılıçdaroğlu. Tabii yeni ve 'bu kadar da olmaz ki' denilebilecek türden bir yalan uydurarak.

CHP'nin genel başkanı, yalan ve mübalağa konusunda yine kendisini aşarak bu defa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'u bildiğini ve saklanmak için Marmaris'e gittiğini iddia etti.

Darbe girişimini haber alır alan Cumhurbaşkanımızın, milletimizi TV'ler aracılığıyla hem de 'ölümüne' meydanlara davet ettiği ve hemen ardından helikopterle Marmaris'ten Dalaman'a, oradan da uçakla İstanbul'a geldiği, tarihi bir vakıa. Bu yolculuğun nasıl ciddi tehlikelerle dolu olduğu da…

Yolculuğun rotasını öğrenmek ve helikopteri ve uçağı bulabilmek için, ABD'den ve içeriden birilerinin nasıl kıvrandıklarını da an be an izlemiştik o gece…

Tepilen fırsat…

Cumhurbaşkanımız darbe girişimini biliyordu, saklanmak için Marmaris'e gitti şeklindeki sözlerin tutarsızlığını, Kılıçdaroğlu da çok iyi biliyor tabii. Ama her söylediğine inanmaya hazır birilerinin bu türden yalanlara itibar ettiğini de biliyor.

251 insanımızın şehadetine 2 binden fazlasının gazi olmasına sebebiyet veren ve nerdeyse her anı gözlerimizin önünde cereyan eden 15 Temmuz'un ne olduğunun 83 milyon farkında.

Aynı 83 milyon, darbeye kalkışan yapı ile oldukça derin ilişkilere sahip bulunan Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık günlerinde ve 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ yanlıları ile adeta paralel bir söylem geliştirdiğinin de farkında.

FETÖ'cü kesimin söyleyip yazdıkları ile CHP Genel Başkanı'nın ve yakın ekibinin söyledikleri arasındaki yoğun çakışmalar, siyasi ayak tartışması açısından en güzel cevap. Siyasi ayak arayan CHP'liler aynaya bakarlarsa mesele kalmayacak yani.

Tabii özellikle de 15 Temmuz gecesi darbeye karşı çıkma cesareti gösteremediği için gerçek bir lider olma şansını tepen birisinin, iddialarını ciddiye almaya aslında gerek yok.

Darbe girişiminden kısa bir süre önce 'birileri darbeye kalkışırsa o tankların üzerine ilk çıkan ben olurum' dediği halde, üzerine çıkmak yerine izin alarak tankların arasından geçip giden birisinden bahsettiğimizi bilmeyen de yok zaten…

15 Temmuz'un gerçekleşmemiş olmasının Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinde ciddi bir travma oluşturduğu, çok açık.

FETÖ ile birliktelikleri paçalarından sızanlar, gerçekleri ters yüz edebilmek için yalanlardan medet umuyorlar…

İnsan azıcık olsun utanır be!..