Fırsat günleri!..

Korona tedbirlerinin sürdüğü günlerde, bu ibadetle pek alakası olmayanların Oruç ile ilgili mevzuları gündeme getirmeleri dikkat çekici.

Önceleri 'Kur'an-ı Kerim'deki Hadislerden', 'Peygamber Efendimizin ayetlerinden' bahseden ve Hacc'ın o sene de Kurban'a denk gelmesine hakikaten şaşıranlara şahit oluyorduk. Cuma Namazını her gün kılan, kazaya bırakan ya da bu namazı riya olmasın diye evinde kılanlar da oluyordu kaçınılmaz olarak.

Aynı güruhun içkinin haram olmadığı ve benzeri, aşırı derecede cesur oldukları söylenebilecek birtakım fetvaları da vukuatı adiyedendi…

Geçmişlerinde mebzul miktarda 'hacı-hoca' bulunduğu rivayetini eksik etmeyen ve İslam Dini ile alakalı derin(!) bilgilere sahip olduklarını iddia edebilen bu kesimin, neden başörtüsünün İslam'ın emri olmadığı gibisinden bir takıntısı olduğu, üzerinde çok düşünülse de cevabı hala bulunamayan bir soru… Çocuklarımıza dinimizin öğretilmesi ile ilgili çabalara yönelik akıl almaz husumetleri de keza…

Kendileri söz konusu olduğunda kayıtsız şartsız tam bir özgürlük isterken, inananların temel insan haklarına bile sahip olmaması için aman vermez yasakçı kesilenler de bunlar.

Yakın zamana kadar Ramazan Ayı yaklaştığında, insanları oruç tutmamaya yönlendirmeyi amaçlayan tartışmalar açılır ve bu vesileyle kıyıda köşede kalmış birtakım konular yeniden dolaşıma sokularak kafalar karıştırılmaya çalışılırdı.

Sakız çiğnemenin ya da denize girmenin orucu bozup bozmayacağı gibisinden kendi çapında önemli ve ilgi çekici meseleler konuşulurken, sağlıkla ilgili ufak tefek sıkıntıları olsa da belki oruç tutarak sıhhat bulması umulabilecek kişileri caydırabilecek bir üslup tutturulurdu.

İnananlar açısından mutlaka tatbik edilmesi gereken bir ibadet olduğunu bilen ancak kendileri tutmayanlar, başkalarının da oruç tutmaması için gayret ederlerdi genellikle…

ÖĞRENMEK ŞART!..

Zaman geçtikçe tartışmalar da şekil değiştiriyor. Ya da şimdiye kadar yapılan çalışmalarından netice alamayanlar yeni usüller deniyorlar belki de.

Farz, vacip ve sünnet gibi kavramlara pek aşina olmayıp, bilgiçlik taslamak niyetiyle sünnet olan cemaatle Teravih Namazı kılınamayacağı için Oruç ibadetinin sakatlanacağını söyleyebilenlerin çıkması, yeni nesil tartışmalara hazırlıklı olmamız gerektiğini ihtar eder gibi.

Ramazan, Oruç, iftar, teravih, sahur ve benzeri oruçla ilgili kavramlara yabancı olan birilerini, 'Teravih kılınamıyorsa oruç sakatlanır' temelinden başlayınca, tartışmanın Ramazan'ın ertelenip ertelenemeyeceği konusuna gelmesi de kaçınılmaz oluyor tabii olarak.

Bunlara bakınca da, hiç değilse Ramazan'ın ve Orucun tamamen kaldırılıp kaldırılmaması konusunu tartışmaya açmadıklarına şükretmek gerekiyor herhalde.

Halkının tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede yaşayıp İslam Dini'nin ana esaslarını öğrenmemekte ısrarlı olan ve dahası isimlerinin önüne de aydın gibisinden sıfatlar yakıştıranların halleri belki komik. Ama esas itibariyle üzücü…

Tedbirler sebebiyle bazen tamamen ve bazen de kısman evlere kapanmak mecburiyetinde kaldığımız Korona Günleri, aydın olduklarını zannedenlerin İslam'ı öğrenebilmeleri için de bir fırsat belki de…

Önceden belki utangaçlık ve başka sebeplerle öğrenemiyorlardı. Ama artık internet sayesinde öğrenme imkanlarının eskisine nazar oldukça rahat olduğu bir dönemdeyiz.

Tatbik edip etmeyecekleri kendilerine kalmış bir mesele. Ama Dinimizi öğrenirlerse, girdikleri tartışmalarda rezil olmaktan kurtulabilirler en azından…

Değerlendirmesini bilene fırsat günlerindeyiz…