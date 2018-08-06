İşimiz hakikaten çok, ama…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı', yapılacak işimizin çok olduğunun ama bu işleri yapacak olanların bunları yapmaya hazır ve nazır olduklarının da özeti.

AK Parti'nin 2002 sonrasında hemen her yeni hükümet döneminde yaptıklarına benzer bu uygulama ile, önümüzdeki 100 gün içinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bütün bakanlıkların ve başkanlıkların neler yapacaklarını öğrendik.

100 Günlük Programda ele alınan konuların, belki birçok kişinin 'bunlarla ilgili bir şeyler yapılsa keşke' dedikleri hususları içeriyor olması, 'devletin takipte' olduğunu hatırlatıyor.

Hayatın akışı içerinde ortaya çıkan birtakım aksaklıkların giderilmesi yönünde adımlar atılması, çeşitli şekillerde sıkıntı çekenlerin yaptıkları başvuruların titizlikle takip edildiğini ve gerekenin yapıldığını ya da yapılacağını gösteriyor.

"Yargıda Hedef Süre Uygulaması", ülkemizin yıllardır karşı karşıya bulunduğu en önemli problemlerden birisinin çözümü manasına geliyor, mesela. Gereksiz yere yıllar hatta on yıllar süren davaların artık tarihe karışacak olması, sevindirici bir gelişme.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın 100 günlük hedefindeki 'Emekli aylıklarının en az 1.000 TL'ye tamamlanması' hususu, bazı emekliler için olduğu kadar bundan sonra emekli olacaklar için de müjde mahiyetinde. Şehit yakınları ve gazilerle ilgili SGK düzenlemesi yanında er-erbaş yakınlarının sağlık hizmetlerinden faydalanması da benzer bir durum.

100 Günlük Program'ın en dikkat çekici bölümlerinden birisi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ilgili olanı. Bu bölümde yer alan maddelerin hemen tamamı, 'kötü komşuların ev sahibi yaptığı' Türkiye'nin savunma sanayi konusunda hangi aşamada olduğunu ve bunun yanında yakın, orta ve uzun vadeli hedeflerini de özetliyor.

Önümüz açık…

Bakanlıkların ve başkanlıkların tamamının 100 günlük programlarında, süratle halledilmesi gereken meselelere odaklandığı gözüküyor. İlgili hususların belirtilen sürede çözülmesi ya da çözüm için temel aşamaların tamamlanmasının öngörülmesi, kurumların dur durak bilmeden çalışacaklarına işaret.

Dönemsel olarak bütün dikkatlerin üzerinde toplandığı ekonominin bundan sonraki yol haritasını içerecek 'Orta Vadeli Program'ın Ağustos ayı sonunda tamamlanarak ilan edileceğinin açıklanması, yönetimin kararlı olduğunu gösteriyor…

Bütün bakanlıkların ve başkanlıkların 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarını Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatmaları, 100 Günlük Program'ın temel esaslarından. Bu da, bir yandan Cumhurbaşkanlığı Sistemi tahkim edilirken, bir yandan da avantajlarının bütün topluma yansıtılacağı manasına geliyor.

Ülkelerden bir ülke olmadığımız gibi yaşadığımız dönemin de sıradan bir dönem olmadığını, hepimiz biliyoruz. Sürekli yönlendirilen bir yapıdan, kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı bir yapıya geçişin sancısız olmayacağı da, bilinen bir husus.

Türkiye gibi oldukça önemli bir ülkenin kendi arzu ettikleri gibi yönetilmesi gerektiğini düşünen şer mihraklarının, kendi ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımız karşısında boş durmayacakları, biliniyordu. Yaşadıklarımız da bunları doğruladı, doğruluyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadroya sürekli olarak destek verdi milletimiz. Bütün saldırılara bu kadroyla beraber karşı koydukları gibi, bundan sonra gelebilecek olanlar karşısında da aynı şekilde davranacağını defalarca gösterdi…

Birileri ne yaparsa yapsın, milletimizin önü açık inşallah…