Malatya, Malatya...

Sabah İl Buluşmaları vesilesiyle bulunduğumuz Malatya'da, ilk dikkatimizi çeken şehrin gelişmişliği oldu. Sık sık gelenlerin ve benim gibi arada uğrayanların da ortak kanaati bu olunca, dikkatler bu gelişmişliğin nasıl sürdürüleceğine yoğunlaştı, tabii olarak.

Bundan önceki programlarda olduğu gibi, Malatya konuşuldu bu iki gün boyunca. Daha doğrusu, her kesimden insan Malatya'yı anlatıp, sorulara verdikleri cevaplarla da bir anlamda şehrin geleceğine yönelik vizyonlarını aktardılar…

Başta kayısısı olmak üzere turizmi, sanayisi yanında diğer ekonomik kaynaklarının gündeme getirildiği Sabah Malatya Buluşması'nda, şehrin bir anlamda röntgeni çekildi ve geleceğe yönelik projeler tartışıldı.

Kayısı konusunda sadece ülkemizin değil dünyanın lideri olan Malatya'nın, üretimini nasıl artırabileceği yanında esas olarak ta kayısıdan daha fazla nasıl gelir sağlayabileceği, buluşmanın temel konularından birisiydi.

Sadece kayısı değil, kentin turizmi ve esas olarak ta sanayisi konusunda neler yapabileceği, iki günlük faaliyetin ağırlık merkezini oluşturdu.

Açılışta dinlediğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Eski bakan Bülent Tüfenkçi'nin konuşmaları, Malatya'nın nereden nerelere geldiğini anlatan cümlelerle örülüydü.

Sabah Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un yönettiği 'Malatya'nın Uluslararası Rekabetteki Konumu Açısından Dünü ve Bugünü' konulu panel ise, Malatya buluşmasının belki de can damarıydı.

Panelde, Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öncel, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Fırat Kalkınma Ajansı'ndan Abdulvahap Yoğunlu, Malatya'nın geleceğine yönelik fırsatları ve riskleri ele aldılar.

Kilosu 1.75 ya da 15 dolara…

Kayısı konusunda atılması gereken adımlar yanında, iki Organize Sanayi Bölgesi halen faal olup üçüncüsü yapılan Malatya'da sanayi konusuna da ağırlık verilmesi, panelde en çok üzerinde durulan konuydu.

Bu süreçte İnönü ve kurulmakta olan Turgut Özal üniversitelerinin daha aktif olarak devreye girmesi ve Malatya'nın spesifik ihtiyaçlarına yönelik programlar geliştirmesi, kabul gören talepler arasındaydı.

Malatya'da 10.'su yapılan Sabah İl Buluşmaları'nın temel esprisi, şehirlerin potansiyellerinin tespiti için bir tür katalizör görevi görmek, aslında.

Şehirleri yönetenleri bir araya getirip, bir türlü konuşma fırsatı bulamadıkları konuları enine boyuna konuşmaları ve tartışmalarını sağlayan bir platform bu toplantılar.

Ziyaret ettiğimiz Çalık Denim'in Genel Müdür Hamit Yenici, yaptığı sunum sırasında Malatya'nın ve aslında tüm Türkiye'nin önemli bir yarasına parmak bastı.

Dünya çapında bir pazarı olan Çalık Denim'in Genel Müdürü'nün hepimizin kulağına küpe olması gereken sözleri şöyle: "1 Kilo pamuğu 1.75 dolara, bir kilo kumaşı 9 dolara, bir kilo pantolonu ise 15 dolara satarsınız..."

Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gerektiğini ifade eden sözler bunlar. Ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizi yönetenler de hep bunu söylüyor...

Katma değeri yüksek ürünler meselesi sadece pamukla ilgili değil: Kayısı, fındık, buğday… Her ürünle ilgili yani…

Sabah İl Buluşmaları, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üreten bir ülke haline gelebilmesi yolunda atılan adımlardan birisi. Sadece Malatya'da uyandırdığı etkiye bakarak söyleyebiliriz ki, işe yarıyor...