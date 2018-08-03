‘Mayalayan Şehir’…

Sabah Malatya İl Buluşması sırasında konuşulanlar yalnızca Malatya'nın değil, bir anlamda Türkiye'nin de hikayesi idi.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın toplantının açılışında yaptığı kısa sunum, Malatya'nın yanında aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de gösteriyordu.

Malatya, 2003'e kıyasla 696 binden 787 bine çıkan nüfusu yanında dış ticaret hacmini 94 milyon dolardan 400 milyon dolara, ihracatını ise 72 milyon dolardan 355 milyon dolara çıkarmış.

2003'te 310 bin ton olan kayısı üretimi 2017'de 380 bin tona çıkarken, kayısı ihracatı da 122 bin tondan 304 bin tona yükselmiş.

Şehre gelen turist sayısı 2005'te 87 bin iken, 2017'de 192 bine ve konaklayanların sayısı 5 binden 19 bine çıkmış.

Ekonomik göstergeler olarak belirtilebilecek hemen bütün hususlarda da benzer bir yükseliş söz konusu. Ancak belli ki, mevcut durum Malatya ve Malatyalılar açısından yeterli değil. Şehrin en önemli gelir kalemlerinden birisi olan kayısı konusunda, üretimin artırılması başta olmak üzere yapılması gereken çok şey var.

Gerek merkezi hükümetin ve gerekse yerel yönetimin kafa yorduğu anlaşılan bu hususlarda öncelikle atılması gereken adım lisanslı depoculuk olarak görülüyor. Kuru kayısıyı uzun süre koruyabilecek lisanslı depoların devreye girmesi, fiyat istikrarı başta olmak üzere kayısı konusunda birçok problemin halledilmesi demek. Gereken girişimlerin yapıldığını ve yakında bu meselenin halledileceğini de ekleyelim.

Toplantı öncesi ve sonrası ilin doğal ve tarihi güzelliklerini görmek amacıyla yaptığımız gezilerde, tarihi on bin yıl öncelere uzanan Malatya'nın yerli ve yabancı turistleri çekebilecek birçok özelliğe sahip olduğunu gördük.

Valilik, milletvekilleri, belediyeler, üniversiteler, şehrin ticaret ve sanayi konusunda nabzını elinde tutan STK'ların katılımıyla gerçekleşen Sabah İl Buluşması'nın, daha önceki 9 ilde olduğu gibi, Malatya'nın gelişmesine yönelik faaliyetleri de hareketlendireceğini söylemek gerek…

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun deyimiyle mayalayıcı bir kültüre de sahip olan Malatya, Farklılıkların zenginlik olduğunu bilen ve bunu tatbik eden şehirlerden birisi. Bu açıdan Malatya'nın gelişmesi Türkiye'nin de gelişmesi demek…

Elazığ'ın ELBÜS'ü…

Malatya İl Buluşması öncesi gittiğim Elazığ'da gördüklerim de şaşırtıcı olmanın yanında ülkemizin geleceği açısından ümit vericiydi.

Şehre kısa süre önce kazandırdığı iki mesire alanına 1.5 milyon kilometrelik yeni CİP Mesire Alanı'nı ilave eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, daha önce alçakça bir saldırıya uğrayan Emniyet Müdürlüğü binasının olduğu yerde de Millet Bahçesi oluşturacaklarını belirtiyor..

Şehirdeki rutin belediye hizmetlerini başarıyla yürüttüğü anlaşılan Başkan Yanılmaz, köprüleri, geçitleri, bulvarları ve çevre yollarıyla trafik meselesini de tamamen halletmiş durumda.

Göreve geldiği 2014'ten beri birçok hizmete imza atan Yanılmaz'ın önemli hedeflerinden birisi de, Elazığ'ı Türkiye'nin en iyi yaşanabilir şehirleri arasında ilk on arasına sokabilmek.

Elazığ'da diğer illerimize örnek olmasını dilediğimiz sevindirici gelişmelerden birisi de belediyenin talebi ve katkısı ile üretilen elektrikli belediye otobüsleri, yani ELBÜS.

18 metrelik körüklü otobüsler 150 kişilik olup, kilometrede sadece 10 kuruş harcıyorlar ve menzilleri de 400 kilometre.

Yakında sayısı 15'u ulaşacak otobüslerin en dikkat çekici yönlerinden birisi, tartışılmaz çevrecilikleri yanında, tamamen yerli ve milli üretim olmaları.