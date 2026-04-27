CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yasin Ederson Kol!
Burçin Keskin

BURÇİN KESKİN

Tüm Yazıları

Eklenme Tarihi 27 Nisan 2026
Derbide oyuncuların gerginliği ve "olan olmayan" her teması abartma çabası hâkimdi. Yasin Kol da erken kartlarla gerginliği azaltmaya çalıştı, onun için de özellikle ilk yarı çok zorluydu.

Ederson'un yaptığı o büyük hata ve stresini yönetememesi ise maçın kaderini belirledi. İlk yarıda zaten ikinci sarı kartın eşiğinden dönen Ederson toleransı iyice aşınca Yasin Kol tarafından haklı bir şekilde kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, tam o anda Fenerbahçe için bitti.

Ederson'un bu hatasını Yasin Kol yapsaydı, kim bilir ortalık nasıl karışırdı… Maçın önemli pozisyonlarına gelince… Kol'un Fenerbahçe lehine verdiği penaltı doğruydu. 23'te Nene-Sane pozisyonunda iki önemli talimatı hatırlatmak lazım. Hem UEFA hem de MHK net talimat verdi: "Kolay penaltı istemiyoruz." İkincisi de VAR'ın sadece açık ve bariz hakem hatasında, net kanıt varsa devreye girmesi gerektiği.
Bu pozisyonda Nene ayağını yere basıyor, Sane geçerken bir temas oluyor. Bu temas darbe mi, değil mi; "hakem kararı" gerektirir. Bence Kol'un kararına saygı duymak lazım.

59'da Galatasaray lehine verilen penaltı doğru karardı. Son olarak şunu söyleyeyim: Kol'un bu derbinin hakemi olmaması gerektiği, verdiği 6 dakikalık ilave zamanla bile belliydi.

İki averajın da bittiği, gerginliğin tavan yaptığı bir maçta oyun hemen bitirilmeliydi. En fazla 1 dakika uzatma verilmeliydi.
Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

