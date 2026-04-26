ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırganın yakalandığını bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.
Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada
Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.
"SALDIRGAN BALO SALONUNA YAKLAŞAMADI"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
"SALDIRGAN HASTALIKLI BİRİSİYDİ"
Trump, silahlı saldırının şüphelisine ilişkin, "Saldırgan hastalıklı birisiydi, manifestosunu okursanız anlarsınız. Sanırım kardeşleri de bundan şikayetçiydi" dedi.
SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI
Öte yandan Trump, saldırının sıcak dakikalarında da bir açıklama yapmıştı. Trump ilk açıklamasında; "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." ifadelerini kullandı.
Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım." değerlendirmesinde bulundu.
SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.
Trump, silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.
BALO SALONUNA İHTİYACIMIZ VAR
Trump, söz konusu olayı örnek göstererek, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.
İPTAL EDİLEN GECE YENİDEN PLANLANACAK
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump, etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.
Washington'daki saldırgan yakalandı
ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." cevabını verdi.
İRAN SAVAŞIYLA İLGİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM
Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını veren Trump, olayla ilgili soruşturma sonrasında daha fazla bilgiye sahip olunacağını kaydetti.
Trump, "Bu olay beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak pek öyle olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
KALİFORNİYA'DA YAŞIYOR
Saldırganın kimliğini açıklayan ABD Başkanı, "Sanırım Kaliforniya'da yaşıyor ve hasta biri, çok hasta biri," diye ekledi.
KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Basında yer alan haberlere göre şüphelinin 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu bildirildi. Şüphelinin tek başına harekete eden biri olduğunu belirten Trump, soruşturmanın devam ettiğini bildirerek, "Kısa süre içinde suçlamaların yöneltildiğini göreceğinizi düşünüyorum. İşlenen fiillere bakıldığında suçlamalar zaten açık, ancak duyacağınız üzere silahlı saldırı, ateşli silah bulundurma ve bu kişiyle ilgili tespit edebileceğimiz diğer tüm unsurları kapsayan birden fazla suçlama olacak," dedi.
Trump, hedefin kendisi olup olmadığı sorusuna "Sanırım" yanıtını verdi.
FBI Direktörü Kash Patel de kurumun şüphelinin geçmişini "ayrıntılı şekilde" inceleyeceğini söyledi. Patel, "Bu süreç zaten başladı… ülkemizi korumak için tüm kanıtları derhal analiz edeceğiz." dedi.
SALDIRGANDAN İTİRAF GELDİ
CBS News'e bilgi veren iki kaynağa göre, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin dışında meydana gelen silahlı saldırının şüphelisi Cole Allen, tutuklanmasının ardından emniyet yetkililerine Trump yönetimi yetkililerini vurmak istediğini itiraf etti.
COLE TOMAS ALLEN KİMDİR?
Saldırıyı gerçekleştiren 31 yaşındaki şüpheli Cole Thomas Allen'ın eğitim geçmişinde bilgisayar biliminin bulunduğu, bazı kaynaklara göre öğretmenlik ve mühendislik deneyiminin olduğu ifade ediliyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bağlantısı olduğu ve teknoloji alanında çalıştığı iddia ediliyor.
TRUMP'A ÜÇÜNCÜ SALDIRI
Üç yıl içinde üçüncü kez Trump kendisini silah tehdidi altında buldu. Yüzlerce kişi masa masa yere atladı. Muhabirler Trump yetkilileri ve diğer davetlilerin yanına sığındı, bazıları beyaz masa örtülerine sarındı, bazıları salon duvarlarına yaslandı. "Yere yatın, yere yatın!" diye birinin bağırdığı duyuldu.
SALONDAN ÖNCE VANCE ÇIKTI
Gizli Servis görevlileri önce Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden uzaklaştırdı, birkaç saniye sonra da Trump'ı çıkardı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere halefiyet sırasındaki diğer yetkililer de hızla tahliye edildi.
AYNI OTELDE İKİNCİ SALDIRI
CBS'in haberine göre Washington Hilton Oteli'nde daha önce başka bir ABD Başkanı daha saldırıya uğradı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, 45 yıl önce yine Washington Oteli'nde suikast girişimine uğramış ve yaralanmıştı.
Reagan'a yönelik suikast girişimi, 30 Mart 1981'de Washington Hilton Hotel önünde gerçekleşti.
Saldırının arkasındaki motivasyon, Hinckley'in oyuncu Jodie Foster'ın dikkatini çekme saplantısıydı. Olay, ABD'de başkanlara yönelik en ciddi suikast girişimlerinden biri olarak tarihe geçti.
TRUMP'IN KATILDIĞI YEMEĞE SALDIRI GİRİŞİMİ
Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.
Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.
Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.
Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ABD medyası, silah seslerinin ekranlardan duyulduğu otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı.