Sibel D.'nin ailesi M.D.'nin evine silahlı baskın düzenleyerek ziynet eşyalarını gasp etti, savcılık gasp şikayetine takipsizlik verirken FETÖ soruşturması ve boşanma davası devam ediyor.

Ele geçirilen fotoğraflardaki 8 kişiden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı ve Canan Yormaz'ın firari statüsünde olduğu belirlendi.

33 yaşındaki Sibel D.'nin örgüt içinde Bölge Talebe Mesulü olarak 43 öğrenciden sorumlu olduğu ve mütevelli heyetiyle iletişimde bulunduğu iddia edildi.

İstanbul'da 2024 yılında evlenen ve 1.5 ay sonra ayrılan çiftin evinde, eşi M.D. tarafından FETÖ/PDY'ye ait günlükler, fotoğraflar ve örgütsel yazışmalar bulundu.

Sabah gazetesine yansıyan olayda, yaklaşık 1.5 ay süren evliliğin ardından ayrılık kararı alan 36 yaşındaki M.D., 33 yaşındaki eşi Sibel D.'ye ait eşyaları düzenlerken şüpheli evraklar buldu. Çeyiz kolilerinde terör örgütü FETÖ/PDY bağlantısını gözler önüne seren günlükler, fotoğraflar ve örgütsel yazışmalar tespit edildi. Şikayet üzerine başlatılan inceleme, kadının örgüt içindeki hiyerarşik konumunu deşifre etti.

"KİMSEYE OKUTMADAN YIRT AT"

İddiaya göre Sibel D.'nin el yazısıyla tuttuğu günlüklerde, sözde üst düzey yetkililerle görüşmeleri ve kariyer hedefleri yer alıyordu. Bulgular ışığında şüphelinin örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptığı, "43 öğrenciden sorumlu abla" statüsünde bulunduğu ve "mütevelli heyetiyle" iletişimde kaldığı öne sürüldü.

Ele geçirilen mektubun sonundaki "Kimseye okutmadan yırt at" notu dikkat çekti.

EV FETÖ'NÜN LOJİSTİK MERKEZİNE DÖNMÜŞ

M.D.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu kanıtlar Terörle Mücadele ekiplerince mercek altına alındı. Yaşadığı şoku Sabah gazetesine anlatan M.D., "Evim adeta bir terör örgütünün lojistik merkezi gibi kullanılmış." diye konuştu.

Örgüt içinde Bölge Talebe Mesulü düzeyinde faaliyet yürüttüğü belirlenen kadın hakkında geniş çaplı adli işlem başlatıldı.

FİRARİLERLE AYNI KARE

İncelenen fotoğraflardaki 8 kişiden bazılarının halihazırda FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı saptandı. Karelerdeki Canan Yormaz isimli şahsın firari statüsünde bulunduğu, Nurten S.B. ve Fatma S. hakkında farklı illerde adli işlem kaydı bulunduğu, Serap Y. hakkında pasaport şerhi bulunduğu belirlendi.

ByLock havuzunda adı geçtiği öne sürülen Sibel D. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

ÖNCE SİLAHLI BASKIN SONRA KÜRTAJ

Olayların ardından aile içi kriz derinleşti. Eşinin kendisini aldattığını ve örgüt bağlantıları bulunduğunu öne süren M.D. boşanma kararı aldı.

Kararı kabullenemeyen Sibel D.'nin ailesi, M.D.'nin evine silahlı baskın düzenleyerek ziynet eşyalarını gasp etti.

Hamile eşine ve bebeğine zarar gelmemesi adına hukuki süreci ertelediğini belirten M.D., eşinin bebeği kendisinden habersiz kürtajla aldırdığını öğrenince bütün şikayetlerini resmileştirdiğini aktardı.

Savcılık gasp ve bebekle ilgili şikayetlere takipsizlik kararı verirken, Sibel D. hakkındaki FETÖ soruşturması ve çiftin boşanma davası sürüyor.