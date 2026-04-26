Cumhuriyet Gazetesi'nin skandallarla anılan yazarı Mine Kırıkkanat'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak savurduğu "Kripto kılıç artığı" iftirası, muhalefet cephesini tam anlamıyla savaş alanına çevirdi.
Alevi toplumundan sert tepkiler yükselirken, CHP içindeki muhalif kanat da adeta ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu destekçileri Kırıkkanat'ı topa tutarken, kriz anlarında sessizliğe bürünen "Emanetçi Başkan" Özgür Özel'in tavrı ise partiyi resmen ikiye böldü.
ÖZGÜR ÖZEL'E RÖTARLI TEPKİ ELEŞTİRİSİ
Skandal ifadelerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Alevi toplumu ve parti içi muhalefet adeta kazan kaldırdı. Gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrilmişken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel saatlerce sessizliğini korudu. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle Özel, gece yarısı saat 12'de apar topar bir kınama mesajı yayınladı.
Özel, "Sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" ifadelerini kullansa da bu çıkış parti içindeki tansiyonu düşürmedi.
CHP İKİYE BÖLÜNDÜ
Aksine, geciken açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Parti içi muhalifler "Neden bu kadar beklendi?" diye tepki gösterirken, genel merkeze yakın isimlerin ise "Genel başkan neden bu polemiklerin içine giriyor?" çıkışı dikkat çekti. CHP'de adeta çift taraflı kriz yaşandı.
TEPKİLERİ GÖRÜNCE KIVIRDI: "CEHALETİMİ BAĞIŞLAYIN"
Sosyal medyada adeta linç edilen ve Alevi derneklerinden art arda sert tepkiler gören Mine Kırıkkanat, kendini savunan bir paylaşımda bulundu.
"Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" diyerek kıvırdı. Ancak bu "cehalet" itirafı Kırıkkanat'ı kurtarmaya yetmedi.
KIRIKKANAT'A BİR TEPKİ DE YAZAR ARKADAŞINDAN: "GAZETEMİZE YAKIŞMIYORSUNUZ"
Aynı gazetede yazan Veysel Ulusoy da sert sözlerle Kırıkkanat'ı eleştirerek, "Nasıl bir körlük bu, nasıl bir kin? Sizi bir Cumhuriyet yazarı olarak kınıyorum. Gazetemize yakışmadığınızı vurguluyorum!" dedi.
"AHLAKSIZ, BÖLÜCÜ, HAİN"
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise çok daha sert bir dil kullandı. Çelik, Kırıkkanat için "Ahlaksız, bölücü, hain bir gazeteci müsveddesi" ifadelerini kullanarak hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.
Çelik'in zehir zemberek açıklaması ise şu şekilde:
"Ahlaksız, Bölücü, daha ötesi Hain bir gazeteci müsveddesi!"
"Bu alçaklığı yanına kâr bırakmayacağımıza, derhal gerekli hukuksal başvuruları yapacağımıza emin ol."
"Ey Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri, umarım utanmanız kalmıştır! Böylesi bir ahlaksıza, bölücüye ve haine arka çıkmanız elbette unutulmayacak! Cumhuriyet Gazetesi tarihinde yüz karaları diye anılacaksınız!"
CHP DESTEKÇİSİ CUMHURİYET'E REST: GAZETEYİ ALMAYACAĞIM ALDIRMAYACAĞIM
Ayrıca Avukat Çelik, Cumhuriyet Gazetesi'ne de resti çekti: Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri, anlaşılan odur ki okur kitlesine meydan okuyor ve Ahlaksız Mine Kırıkkanat'a sahip çıkmaya devam ediyor! Hadi bakalım, biz de bu densizliğin peşini bırakmayacağız! Telefonumdaki @cumhuriyetgzt uygulamasını sildim. Düzelmediği sürece de bu gazeteyi satın almayacağım, dahası aldırmayacağım…
CUMHURİYET'İN KAPISINA DAYANACAKLAR: SİYAH ÇELENK EYLEMİ
Skandal sözlerin faturası giderek ağırlaşırken, eylem hazırlıkları da başladı! Genel Merkez'e muhalif tavrı nedeniyle kısa bir süre önce CHP'den kapı dışarı edilen gazeteci Mustafa Yavuz, Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef tahtasına koydu.
Yavuz, "Cumhuriyet Gazetesi, Mine Kırıkkanat ile ilgili gerekli adımı atmazsa pazartesi günü saat 12.00'da Ankara'daki Cumhuriyet Gazetesi binası önüne siyah çelenk bırakacağım. Cumhuriyet Gazetesi bu ayıpla yoluna devam edemez" diyerek isyan fitilini ateşledi.