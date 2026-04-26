Yazar Mine Kırıkkanat'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadeler Alevi toplumunun ve CHP içerisindeki muhalif kanadın sert tepkisine yol açtı.

Alevi toplumundan sert tepkiler yükselirken, CHP içindeki muhalif kanat da adeta ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu destekçileri Kırıkkanat'ı topa tutarken, kriz anlarında sessizliğe bürünen "Emanetçi Başkan" Özgür Özel'in tavrı ise partiyi resmen ikiye böldü.

ÖZGÜR ÖZEL'E RÖTARLI TEPKİ ELEŞTİRİSİ

Skandal ifadelerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Alevi toplumu ve parti içi muhalefet adeta kazan kaldırdı. Gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrilmişken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel saatlerce sessizliğini korudu. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle Özel, gece yarısı saat 12'de apar topar bir kınama mesajı yayınladı.

Özel, "Sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" ifadelerini kullansa da bu çıkış parti içindeki tansiyonu düşürmedi.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ

Aksine, geciken açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Parti içi muhalifler "Neden bu kadar beklendi?" diye tepki gösterirken, genel merkeze yakın isimlerin ise "Genel başkan neden bu polemiklerin içine giriyor?" çıkışı dikkat çekti. CHP'de adeta çift taraflı kriz yaşandı.