Elazığ 4.7’yle sallandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam saat 20:27’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altındaki deprem, Elazığ’ın yanı sıra Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa’da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

