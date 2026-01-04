Elazığ 4.7’yle sallandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam saat 20:27’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altındaki deprem, Elazığ’ın yanı sıra Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa’da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
