Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "KÜRESEL ENERJİ' HAMLELERİNİ sürdürürken, tarihin temel sembollerini ilan ediyor. 25 Temmuz 2025. Türkiye günlük bazda 1 milyon 217 bin 882 megavat saat elektrik üretimi ve 1 milyon 211 bin 289 megavat saat elektrik tüketimi ile tarihi rekor kırdı.



29 Temmuz 2025. Türkiye ile Kazakistan arasında enerjide yeni bir sayfa açıldı. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşme yaptı. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 20 anlaşmanın arasında önemli ve stratejik enerji sözleşmeleri yer aldığını açıkladı.



Söz konusu enerji anlaşmasıyla petrol ve doğal gaz sektörlerinde arama ve üretim, taşıma ve depolama uygulamaları, elektrik, yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğine gidilmesi amaçlanıyor. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı içinde ENERJİ ortak projelerinin gelişmesini ilmek ilmek örüyor. Can kardeşlerimiz Azerbaycan petrol gazı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi ezber bozan hatlar üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya akıyor. Azerbaycan'dan sonra, Türkmenistan ve Kazakistan gazı da 2025 yılının Mart-Nisan ayından bu yana Türkiye'ye akmaya başladı.

Bilindiği gibi Hazar Denizi kıyı şeritleri Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve İran tarafından paylaşılmaktadır.



Hazar denizi içinden boru hattı henüz olmadığından, Türkmenistan ve Kazakistan gazı farklı yöntemlerle Türkiye'ye geliyor. Türkmenistan çok önemli bir gaz tedarikçisi, üreticisi. O kaynakların Türkiye'ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa'ya gidebilmesi de önem arz ediyor. Başkan Erdoğan-Aliyev-Tokayev beraberce stratejik planı hazırladılar.



Türkmenistan ve Kazakistan Hazar geçişli bir boru hattına sahip olduklarında çok daha yüksek miktarlarda yani Türkiye için de Avrupa için de önemli miktarlarda bir gazı tedarik etme şansı olacak. 2025 yılı sonuna kadar devam edecek tedarik sürecinde 1.3 milyar metreküplük bir doğal gaz Türkiye'ye akacak.



Kazakistan'ın Kaşagan petrolü de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden Akdeniz'e taşınıyor Hazar Denizi'nin Kazakistan'a ait kısmında yer alan deniz üstü petrol sahası Kaşagan'dan çıkan petrol, Kazak tanker gemileriyle Aktau limanından Bakü Limanı'na ulaşıyor.

Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) boru hattı sistemiyle Akdeniz'e taşınıyor.



Yukarıda bahsetmiştım. 24-25 Temmuz'da, Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 217bin 882 megavat saat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 289 megavat saat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda en yüksek seviye görüldü.

Üretimde ilk sırada yüzde 29.3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19.2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16.1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. 2025 yılının ilk 6 ayında farklı bölgelerde toplam 57 milyon varil petrol rezervi keşfedildiğini ve söz konusu rezervin yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olduğunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı. Diyarbakır'da kaya gazı ve kaya petrolü açısından 4 ila 6 milyon varil arasında potansiyel bulundu Gabar'daki petrol keşfinin ardından Diyarbakır'daki çalışmalara dikkat çekiliyor. Bismil ilçesinin kuzeyinde 600 kilometrekarelik alanda çalışmalar sürüyor.

Bakan Bayraktar, Karadeniz gazı üretiminde gelinen son noktaya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Buna göre geçtiğimiz yıl Karadeniz'de günlük 6 milyon metreküp olan doğal gaz üretiminin bugün 9.5 milyon metreküpe ulaştı. 2025 yılı içerisinde bu rakam 20 milyon metreküpe çıkarılacak.



SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN, MAVİ VATAN STRATEJİSİ İLE ASKERİ, GÜVENLİK VE ENERJİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞARI HİKAYESİNİ YAZIYOR. HEDEF BAĞIMSIZ TÜRKİYE.