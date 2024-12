TARİH 22 EKİM 2024. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında çok dikkat çeken bir ifadede bulunmuştu: "İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak." Dünyanın en tecrübeli Devlet Başkanı olan ve dünyadaki gelişmelerin arka planını çok iyi okuyan Başkan Erdoğan'ın, "Önümüzdeki dönem YENİ MÜJDELER" ifadesinin sadece iç siyaseti değil yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri kapsıyordu. Nitekim Başkan Erdoğan'ın, "YENİ MÜJDELER" ifadesi büyük yankı uyandırmış, "İçte ve dışta neler olabilir" sorusu ortaya çıkmıştı. Ağırlıklı görüş, Gazze, Irak, Suriye'deki olası gelişmelerde toplanmıştı. Başkan Erdoğan'ın yeni müjdeler olacak ifadesinden sonra günümüze kadar geçen 40 gün içinde, gerçekten, Büyük Türkiye'nin önünü açan jeopolitik müjdeler arka arkaya geldi ve gelecek.



NELER YAŞANDI?

1) Siyonist Netanyahu'yu tutuklama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıktı.

2) Irak'ta kilit kapandı. Kahraman Türk Ordusu, IRAK SINIRLARIMIZI güven altına aldı.

3) Lübnan'da ateşkes için yoğun çaba sarf eden Başkan Erdoğan'ın dediği gibi Lübnan'da ateşkes sağlandı.

4) ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Türkiye'nin gücünü kabul etti. Gazze'nin geleceğinde Türkiye hep olacak.

5) Suriye'de 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

6) Muhaliflerin Halep kalesini ele geçirmesinden sonra 76 yıl sonra bir ilk yaşandı. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı dalgalandı. Türk bayrağı en son 1948 yılında asılmıştı.

Aralık 1948'de yayımlanan bir mecmuada "Halep kalesine Türk bayrağı çekildi" ifadeleri yer almıştı. 76 yıl önce Türkiye'ye katılmayı talep eden Halepliler, şehrin sokaklarında ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlemişti. Halepliler, "Bizi ancak Türk yönetimi rahat yaşatır" sloganları atarak Halep Kalesi'ne çıkmış ve Türk bayrağını dalgalandırmışlardı.

7) Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat'ı ABD aparatı PKK-YPG/ SDG'den kurtardı.

8) Kritik kavşak Hama, Humus ve Şam.

Suriye'de yaşanan iç savaşın yakından takip edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi. EVET. Türkiye'nin ve destek verdiği Suriye Ulusal Konseyi'nin izlediği ve zorladığı "siyasi çözüm" stratejisi doğru hamle. Bu kapıyı açık tutan Erdoğan'ın yol haritasını yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle yaptığı görüşmede bir kez daha dile getirdi.

Fidan, "Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor" dedikten sonra, YENİ ASTANA FORMATI SÜRECİNİN işaretini verdi. Bakan Fidan'ın Arakçi'ye ifade ettiği "Türkiye istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir.

Ulusal güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidi, bulunduğu yerde yok edeceğiz" sözleri çok kıymetli.



SONUÇ: TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM PAKETİ, Başkan Erdoğan'ın mimarisini yaptığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından YÜRÜTÜLMEKTE. TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM planı şöyle: SURİYE'NİN toprak bütünlüğünün korunması. SURİYE'DE PKK-YPG/ SDG'den yönelecek terör tehdidinin etkisizleştirilmesi, asla Teröristan kurulmaması yolunda Astana formatının revize edilmesi. SURİYE'NİN kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi. Tel Rıfat bağlamında Rusya'nın altına imza attığı metni de hatırlamak ve YPG'yi bölgeden çıkarmadığını da not etmek gerekiyor.

Yeni bir göç dalgasının önlenmesi yolunda Rusya, İran ve Suriye rejiminin dikkatli olması. KAPSAYICI bir anayasa yapılması, adil ve şeffaf seçimlerin tamamlanması için Suriye rejiminin adım atmasının sağlanması.

SURİYELİ sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu biçimde vatanlarına dönmesinin yolunun açılması.