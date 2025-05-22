AK Parti kulislerinde, TBMM Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor.

Kurtulmuş, tecrübeli bir devlet ve siyaset adamı. Tarafsız yönetimi ve iktidarmuhalefet ilişkilerindeki titizliğiyle hem TBMM'de hem dış temaslarda başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Yeni dönemde, Terörsüz Türkiye sürecinin 3'üncü evresine yönelik demokrasiyi daha da ileri taşıyacak hukuk ve kanun düzenlemeleri için TBMM çok önemli bir rol üslenecek.

Terörsüz Türkiye sürecinin TBMM'de bundan sonraki yol haritasına ilişkin MHP Lideri Devlet Bahçeli, tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'te bir komisyon kurulmasını önerdi. Bahçeli, TBMM Başkanı'nın başkanlığında kurulacak 100 ÜYELİ komisyonda her siyasi partinin en az bir üye ile temsil edilmesini, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin de temsil oranına göre üye vermesini önerdi.

Bahçeli'nin önemli önerisine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan destek geldi. Kurtulmuş, sürecin planlandığı gibi gittiğini, sırada örgütün silahları teslim etmesinin olduğunu söyledi:

"Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. TBMM'de de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta "Elbette asıl olan uygulamadır.

Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanlığı döneminde PKK'yı takip konusunda yıllardır çok deneyimli ve sahip olduğu ciddi bir envanteri oluşturmuştu. MİT Başkanı İbrahim Kalın da güçlü bir kadro ile hazırlanmış yol haritasını adım adım yürütüyor. Süreçte, Irak ve Suriye yönetimleriyle ortak çalışmalar sürüyor.

Kalın, geçtiğimiz Pazar günü Suriye'ye gitti. Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri-İstihbarat sorumluları ile detaylı bir görüşme yaptı. PKK-YPGSDG'nin silahlarının toplanması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD kamplarının Şam yönetimine geçmesi ve sınır güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili ortak çalışmalar ele alındı.

Suriye Savunma Bakanlığı önemli bir karar aldı. Şam yönetiminin silahlı grupları tek çatı altında toplamaya çalıştığını hatırlatan Savunma Bakanı Ebu Kasra, entegrasyon süreci dışında "kalan küçük askeri grupları en fazla 10 gün içinde bakanlığa katılmaları" yönünde uyardı. Bakan Kasra çağrıya uymayan gruplara karşı önlemler alınacağını söyledi.

ERDOĞAN ETKİSİ

Yeni Suriye inşasında Türkiye'nin etkin hamleleri sonuç veriyor. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi sayesinde, ABD Başkanı Trump, Suriye yaptırımlarını kaldırdığını açıkladı. Önceki gün Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı Washington'da yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Türkiye ve ABD Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde durulmasını, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanlarını ele aldılar. YPG-SDG ve IŞİD terör örgütleriyle mücadelenin toplantının gündeminde yer aldı. Toplantıda ayrıca, ABD tarafının Suriye'deki askeri birliklerinin durumu konuşuldu. Bu arada DEM Parti, Meclis'te grubu bulunan partilere ziyaretlerini başlattı.



SONUÇ: Terör Örgütü PKK'nın silahlarının toplanması 4 aylık bir takvimle yürüyecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Başkan Erdoğan'a, "Tamam. PKK'nın Türkiye, Irak, Suriye'de silahlarının toplanması sona erdi" raporu vermesinden sonra, TBMM'de MHP Lideri Bahçeli'nin önerdiği ÖZEL KOMİSYON için çalışmaların yürütüleceği belirtiliyor.

DEVLET'İN her senaryoya göre hazırlanmış PLANLARINI MİT BAŞKANI İBRAHIM KALIN güçlü bir kadroyla yürütüyor. Ülkemiz, Terörsüz Türkiye sürecine büyük bir hızla yürüyor...