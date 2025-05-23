TÜRKİYE kabuğuna sığmıyor, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Arkaya arkaya gerçekleştirilen jeopolitik ve ekonomik hamleler dünyanın dikkatini çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, geçen hafta Antalya ve İstanbul Diplomasi zirveleriyle dünyaya önemli mesajlar vermişti. Bu hafta da 3 jeopolitik - jeoekonomik hamleye imza attı. Antalya'da NATO Dışişleri Bakanlar Zirvesi, İstanbul'da Türkiye-ABD Türkiye- Rusya Ukrayna ve İngiltere- Fransa-Almanya-İran arasında baş döndüren toplantılar gerçekleşti.



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından 2 müjde verdi. Birisi, Karadeniz GÖKTEPE-3 KUYUSUNDA 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi... Erdoğan, bu keşfin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma çabalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.



Ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak açıklanan keşfin tüm konutların ihtiyacını 3,5 yıl boyunca karşılayacağı hesaplanıyor. İkinci müjde olarak, Şırnak Gabar'daki kuyulardan günlük üretimin 810 varile çıktığı, 100 bin varilin hedeflendiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'lilerin Diyarbakır bölgesinde 6,1 milyar varillik kaya petrolü rezervi tahmin ettiğini belirterek, "Müthiş bir şey. Bu dönemin en önemli projesi" dedi.



BUDAPEŞTE'DEN MESAJLAR

Başkan Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi'ndeki konuşmasında, JEOPOLİTİK mesajlar verdi.



KKTC ile ilgili de yaptığı konuşma, oldukça önemliydi. "İnşallah uzak olmayan bir gelecekte KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan, gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türkleri'nin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz" dedi. Erdoğan, Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hakkını teşkil eden Orta Koridor'la ilgili de destek istedi. "Bu proje stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Orta Koridor'un başarısı için teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz" sözlerini kaydetti. Erdoğan, Çin-İngiltere arasındaki Türk Devletleri'nden geçen küresel Orta Koridor'un önemini belirtirken, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'de düzenlenen İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü vurguladı. Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili bir görüşme yaptı.



SONUÇ: Türkiye, hem siyasi anlamda hem askeri anlamda hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi. Konumunu enerji kartıyla da taçlandırıyor. Türkiye'nin sadece yurt içinde değil Somali gibi yurt dışındaki faaliyetlerinde ön plana çıkıyor.

EVET. TÜRKİYE AVRASYA'NIN KİLİT ÜLKESİ. TÜRKİYE'NİN İÇİNDE OLMADIĞI HİÇBİR OYUN KURULAMAZ. KURULURSA BİLE İŞLEMEZ.



İŞTE BÜYÜK ÖRNEK: 25 MİLYAR DOLARLIK, AMERİKA-İSRAİL-KIBRIS RUM KESİMİ- YUNANİSTAN-AVRUPA EASTMED DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ TUTMADI... NOKTA.