Aziz milletimizin şanlı zaferinin tarihe altın harflerle yazıldığı ve Anadolu'nun kapılarının ebediyen açıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlanıyor. AHLAT, bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları ile "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi" başlığı altında ayrı bir önem kazanmış Terörsüz Türkiye süreci bağlamında bir başka günler yaşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli önderliğinde kardeş kanını durdurmaya, bölgede birliği, beraberliği, sükuneti tesis ve temin etmek için yürütülen kardeşlik projesi sürerken Terörsüz Türkiye sürecinin başlatıldığı AHLAT, bir başka anlamlı ve manidar duyguları canlandırıyor. Ahlat, Sultan Alparslan'ın cesaretiyle Anadolu'yu ebedi yurt yapan tarihi bir dönüm noktası oldu. O gün atılan adım bugün bizlere vatan kılınan bu toprakların da temelini oluşturdu.



Başta Sultan Alparslan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz.

'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen noktanın ilk adımı geçen yıl 30 Ağustos'ta atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, birlikte Ahlat'a gittiler. AHLAT–MALAZGİRT RUHU ile Büyük Türkiye'nin geleceğine yönelik tarihi kararlar aldılar. Başkan Erdoğan'ın, Malazgirt destanı kutlamasında ve ardından 30 AĞUSTOS'ta "iç cepheyi tahkim etmeliyiz" mesajı ile başlayan ilk adımlar atıldı. Başkan Erdoğan, 1 EKİM 2024'teki TBMM'nin açılış töreninde tarihi bir konuşma yaptı. TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ işlemeye başladı. Ezberleri bozan bir hamle ile yabancı istihbarat servislerinin aparatı olan terör örgütü PKK üzerinden Türkiye'nin ayağına takılan prangayı kıran hamleler ardı ardına yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde bazı tarihler vardı ki kritik öneme sahip oldu. 22 EKİM 2024'te İmralı sürecini başlatan çağrıyı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptı.

Açıklamaları siyasetin gündemine otururken, Başkan Erdoğan'dan da destek mesajı geldi. Erdoğan, "Terör belasını kalıcı ve kati olarak defedecek bir fırsatın heba edilmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz. Biz de zaten razı değiliz. Bu anlayışla ilgili arkadaşlarımıza bölücü terör örgütünün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların dikkatle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi talimatı verdim" dedi. Bahçeli, "İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" diye seslendi. Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösterdiğinde DEM Parti heyetinin ilk İmralı ziyareti gerçekleşti. Takvimler 27 Şubat'ı gösterdiğinde ise İmralı'dan beklenen silah bırakma çağrısı geldi.

Terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan'ın yaptığı "Silahı bırakın çağrısı" üzerine Kandil elebaşları 12 Mayıs 2025'i gösterdiğinde PKK'nın fesih kararını duyurdular. Geri sayım sürüyor. 31 Aralık 2025 terör örgütü PKK'nın dağıtılması için son nokta olacak.



"Terörsüz Türkiye" ideali, TBMM çatısı altında artık ete kemiğe bürünmek üzere.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu kuruldu.

Komisyon, eylül ayı ortasına kadar toplumun çeşitli kesimlerini dinlemeye devam edecek. Ardından gerekli görülen yasal düzenlemeler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıracak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi" Komisyonu çalışmalarına 27 Ağustos Çarşamba günü eski Meclis Başkanlarını dinleyerek devam edecek. Önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop komisyona sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini anlatacak.



SONUÇ: AHLAT-MALAZGİRT RUHU aziz milletimize daima güç veriyor, yaşadığımız bu günlerde bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştiriyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam dayanaklarından birisi TERÖRSÜZ TÜRKİYE'dir. İnşallah 2026 yılı Türkiye'nin ayağına takılmış son pranganın da yok edildiği bir yıl olacak.

BÜYÜK HEDEF 2071 KIZIL ELMA...