1 EKİM'DE

TBMM yeni çalışma dönemine başlayacak.

Muhalefet partilerinin içi kaynıyor.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda birçok savrulmaya tanık olunacak.

Siyasi kulislerde önemli gelişmeler var.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nden sonra oluşan Meclis aritmatiği değişti.

ADALET VE

KALKINMA PARTİSİ 266,

CUMHURİYET HALK

PARTİSİ 128, HALKLARIN

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ

PARTİSİ 57, MİLLİYETÇİ

HAREKET PARTİSİ 50,

İYİ PARTİ 30, SAADET

PARTİSİ 20, DEMOKRASİ

VE ATILIM PARTİSİ 15,

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ

8, HÜR DAVA PARTİSİ 4,

YENİDEN REFAH PARTİSİ

4, DEMOKRAT PARTİ 3,

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 3,

DEMOKRATİK BÖLGELER

PARTİSİ 2, EMEK PARTİSİ

2 VE DEMOKRATİK SOL

PARTİ 1 VEKİLE SAHİP...

Yeni dönemde, TBMM'de yeni grupların oluşacağı, İYİ Parti'nin gruptan düşeceği, milletvekillerinden 10-15'inin diğer partilere girecekleri iddiası, kulisleri hızlandı. AK Parti'yi zayıflatmak için bir proje olarak yola çıkan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ayrı partiler kurmalarına karşın, bugünlerde Birleşme temasları yapıyorlar.

Başta CHP olmak üzere, içi kaynayan, giderek TBMM aritmatiğini değiştirecek gelişmelere bir göz atalım.

CHP Genel Başkan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tandeminin anlaşması sonucu, parti Tüzük Kurultay'ı ile bir virajı döndü. Ama, parti içindeki CUMHURBAŞKANLIĞI

ADAYLIĞI MANEVRALARI

DAHA ÇOK NETLEŞTİ.

Özel-İmamoğlu anlaşması, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kenara attı. İmamoğlu-Özel tandemi, sessiz adam Mansur Yavaş'ı adeta çıldırttı. Yavaş, kendisine kurulan kumpası görerek isyan etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Tüzük Kurultay'ında 50 dakikalık konuşma yapması, kendisine 1 saat önce konuşma yapacağı bilgisi verildiği için kürsüye hazırlıksız çıkan Mansur Yavaş'ın yaptığı sert eleştiri dalgası giderek artıyor... Tüzük Kurultayı'nda Özgür Özel ve ekibinin hazırladığı programla İmamoğlu'na ŞOV yaptırılmasından çok rahatsız olan Mansur Yavaş, "Polemik çıkartmak istemiyorum ama, 'Ekrem mi Mansur mu' ateşine prim verildi. Ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim.

Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp, 'Siz de konuşun' dendi" sözleri, CHP kanatlarını salladı. İki isim de adaylık konusunda iddialı. CHP üzerinde çok etkili konumdaki İmamoğlu'nun avantajlı ve Yavaş'ın dezavantajlı durumu dikkatlerden kaçmıyor.

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında en güçlü rakibi olan Mansur Yavaş'a operasyon çekmeye devam ediyor.

14 Mayıs'taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti'nin, istifalar ile birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 30'a geriledi. İstifaların önü kesilemiyor. İyi Parti'de Meral Akşener dönemi sona erince, siyasi mahfillerde, "Artık İYİ Parti'ye gerek yok" diye konuşulmaya başlanmıştı.

Akşener dönemi sona ererken olağanüstü kurultay yapılmış, partinin milliyetçi kanadın önde gelen iki ismi, Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu çarpışmıştı.

Kaybeden Koray Aydın istifa etti. Kazanan Dervişoğlu ise partide hakimiyet kuramadı.

Geçen hafta yapılan anketlerde, İYİ Parti'nin eridiği net biçimde ortaya çıktı. İYİ Parti'nin oy oranının 14 Mayıs'a göre ciddi oranda azaldığı görüldü. (Yüzde 2-3'lerde)...

Geçen hafta İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de partisinden istifa etti.

Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a indi. İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği ve yüzde 3,64 oy alan Özlale, seçimlerin ardından da istifa kararı almıştı. Özlale, 8 Nisan 2024'te sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla İYİ Parti'den ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamasında, "Partide ilk gündeki heyecan kalmadı.

Makul çözümler sunmak mümkün olmadı. Siyaset üretme imkânsız" demişti.

Özlale, istifasından 19 gün sonra Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı seçilince, GİK üyesi olarak partiye geri dönmüştü. Bu sefer geri dönmeyecek. CHP ile dirsek teması içerisinde olduğu iddia ediliyor. Yeni istifaların olacağı, ayrılacak 10-15 milletvekilinin diğer partilere geçecekleri iddia ediliyor... Böylece İYİ PARTİ GRUPTAN

DÜŞME TEHLİKESİ

YAŞIYOR. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri arasında da ilginç durumlar var. Bu iki parti, bir taraftan ayrı ayrı grup planları yaparken, diğer taraftan birleşme görüşmeleri içindeler. Son olarak Ahmet Davutoğlu, Gelecek Parti Genel Başkanlığını bırakma karşılığında, Ali Babacan'dan ''2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için desteğini istediği", Babacan'ın garanti vermediği konuşuluyor...

TBMM'de Gelecek Partisi'yle grup kuran Saadet Partisi, 20 milletvekili gibi kritik eşikte. Sayılarını arttırmak için bağımsızlar ve İYİ PARTİ'den ayrılmak isteyenlerle görüşüyorlar. Ali Babacan'ın Davutoğlu ile birleşmesi mümkün olmazsa, Demokrat Parti'den ve İP'ten milletvekili alarak grup kurmak için arka planda çalıştıkları gözleniyor. Fatih Erbakan'ın partisi YRP'de de sıkıntı yaşıyor. Partisinden seçilen beledıye başkanları birer birer istifa ediyor. Son olarak Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası YRP'yi çok sarstı.

Yeni istifalar olacak deniyor.

SONUÇ: 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin gündeminde YENİ ANAYASA var... CHP'nin olumsuz pozisyonu, TBMM aritmatiğini çok önemli bir noktaya taşıyor. Çünkü CHP kilitleme yaparsa, 12 Eylül cuntasının hazırladığı, bugün artık değişmesi gereken 1982 Anayasası'nın değişmesi zor gibi gözüküyor. Yeni anayasa taslağının, HALKOYUNA SUNULMASI için en az 360 milletvekilinin "Evet" demesi gerekiyor.

Bu bakımdan, TBMM aritmatiğindeki olası değişimler, Yeni Anayasa'nın kaderini belirleyecek.

Muhalefet partilerindeki savrulmalar, dağılmalar çok özellikli günlerin habercisi olacak...