MISIR Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Sisi'nin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret, Ankara-Kahire ilişkilerinde "büyük dostluğa" geçişin sembolü olacak. Dün dünyanın gözü kulağı, adeta Erdoğan-Sisi buluşmasına çevrildi.

Zirveyi, başta Amerika-İngiltere-Avrupa olmak üzere Çin ve Rusya da yakından takip etti. Gazze'de son duruma göre, ABD Başkanı Biden'ın ateşkes teklifini, siyonist Netenyahu, baltalamak için, kirli çıkışlarda bulunmuştu. İsrail'in, Mısır ile Gazze'nin ilişkisini koparma hesapları yaparak Gazze'yi ortadan bölen Netzarım koridorunda işgale devam etme ve haksız, hukuksuz taleplerle ateşkes görüşmelerini tıkadığı bir zamanda Sisi'nin Başkan Erdoğan'la buluşması çok anlam ifade ediyordu..

Ankara'daki bu önemli buluşmada, bölgesel derin mesajlar verildi:

1)ANA GÜNDEM GAZZE

Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze oldu.

İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda Erdoğan-Sisi ittifakı, özellikle Amerika ve siyonist İsrail'in nefesini kesecek derinlikte gerçekleşti...

REFAH KAPISI'nın yeniden açılması için Türkiye-Mısır ortaklaşa olarak ortaya bir plan koyacak.

Başkan Erdoğan-Türkiye'de hem Katar emiri Temim bin Hamad es- Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile beraber etkili aktör olarak devrede bulunuyor. Nitekim, Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman ile de görüştü. Katar Emiri es- Sani ile Ankara'da buluştu. Bu zirvelerin en önemli gündem maddesi olarak Gazze ele alındı.

2)BÖLGESEL MESELELER

Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki ülke tarafından yapılabilecekler ele alındı.

Ortaklaşa girişimlere hız verilecek.

3)DOĞU AKDENİZ-ENERJİ

Kritik zirvede yenilenebilir enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) konusunda da iş birliğinin derinleştirilmesi planlandı.

Mısır ile Yunanistan arasında 6 Ağustos 2020'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşmada Mısır için kıta sahanlığı esas hatlardan başlatılırken, Yunanistan bakımından Girit ile Rodos arasında düz bir hat/çizgi çekildi ve bu çizgi esas hattın başlangıcı kabul edildi.

Yunanistan için esas hatları Girit ve Rodos arasına çizilen çizgi esas alınarak başlatıldığı için paylaşımda Mısır'ın deniz yetki alanı kaybı 21 bin kilometrekare civarındaydı. Söz konusu anlaşmanın Mısır tarafından feshedilmesi ve yerine Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılması gündeme girecek.

4)SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır, geçen yıl karşılıklı olarak büyükelçilerini yeniden atadı ve Ankara, Kahire'ye silahlı insansız hava araçları sağlayacağını açıkladı. Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden birisi de Mısır'ın Türkiye'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tedariki oldu.

5)HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Taraflar, Türkiye-Mısır serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesine karar verdi. İki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması karara bağlandı.

Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferlerinin tekrar başlatılması konusunda mutabakata varıldı.



SONUÇ: Büyük devlet, büyük oyun kurar. Başkan Erdoğan 2016'dan bugüne, Amerika ve Avrupa'nın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da kurguladığı oyunları tek tek bozarak yürüyor.

Son gelişmeler, ABD ve Avrupa'ya gerekli derin mesajları veriyor. YAKIN COĞRAFYAMIZDA TÜRKİYE OLMADAN OYUN KURULAMAZ...