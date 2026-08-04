Emperyalist ülkelerin 50 yıllık prangası kırılıyor. Son yarım asırdır Türkiye'nin ayaklarına takılmaya çalışılan emperyalist ülkelerin prangasını parçalamaya az kaldı. Türkiye'nin elli yıldır mücadele ettiği PKK belasından kurtulma hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriliyor.

"Terörsüz Türkiye" planı kapsamında bu hafta TBMM ve Milli Güvenlik Kurulu'nda stratejik kararlar alınacak. MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla yürütülen "Terörsüz Türkiye" vizyonundan "Terörsüz Bölge" vizyonuna geçiş süreci, TBMM ve MGK'da alınacak kararlar doğrultusunda ilerleyecek.



Başkan Erdoğan, AK Parti İl Danışma Kurulu'nun önceki gün İstanbul'da yaptığı toplantıda, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye' sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor.

40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda toplumumuzda ciddi bir beklenti ve güçlü bir talep var.

Vatandaşlarımız bu sorunun çözülmesini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkarılmasını asla istemiyoruz.

Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplarına kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu; bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarını tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz."

ÇERÇEVE YASA

"Terörsüz Türkiye Çatı (Çerçeve) Yasası", PKK'nın silah bırakması, kendisini feshetmesi ve tasfiye süreci sonrasında yürütülecek hukuki zemini belirlemek amacıyla hazırlanıyor.

Yasa metni Meclis'ten geçse dahi uygulamanın fiilen başlayabilmesi için Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahada terör örgütünün gerçekten silah bıraktığını ve feshedildiğini tespit ve teyit etmesi gerekecek.

Irak'ın bu süreçteki stratejik konumu ve oynadığı rol de büyük önem taşıyor. Türkiye içinde silahlı gücü kalmayan ve Irak'a çekilen terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanabilmesi için Irak'taki varlığının da sonlandırılması gerekiyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın; Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Başbakan Zeydi, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani, Süleymaniye'de ise Bafıl Talabani ile bir araya geldi. Bu temasların ana odak noktasını PKK'nın tasfiyesi oluşturdu.

SONUÇ: Türkiye, 50 yıllık emperyalist prangayı kırıyor. PKK'nın tasfiye edilmesi ve silah bırakması; Türkiye'nin yarım asra yakın süredir sürdürdüğü güvenlik, dış politika ve sosyo-ekonomik dinamiklerinde köklü bir dönüm noktası anlamına gelmektedir.

Bu sürecin başarıyla tamamlanması; ülkemizde "iç cephenin" pekişmesi, sınır güvenliğinin tam olarak sağlanması ve bölgesel jeopolitikte Türkiye'nin elinin güçlenmesi açısından hayati bir öneme sahiptir.

Terörün bitmesi, o bölgeleri başta turizm, tarım ve sanayi olmak üzere ekonomik yatırımlar için birer cazibe merkezi haline getirecektir. Böylece Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yükü azalacak, komşu ülkelerdeki istikrarsızlık kaynaklı güvenlik riskleri bertaraf edilecek ve "Terörsüz Bölge" mottosunun gerçekleşmesinin önü açılacaktır.